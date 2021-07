Europees plasticverbod gaat in: vaarwel wattenstaafjes en rietjes

De Europese richtlijn die zogenaamde ‘single use plastics’ verbiedt, treedt vanaf dit weekend in werking. Winkels mogen geen plastic wegwerpbekers, bestek, borden, rietjes en roerstaafjes meer verkopen.

In 2018 werd de richtlijn al aangekondigd: de Europese Commissie ging eenmalig gebruik van plastic aan banden leggen. Het gaat om wegwerpspullen als wattenstaafjes, bestek, borden, rietjes, roerstaafjes, ballonstaafjes, en piepschuimen bekers en bakjes voor fastfood en andere voeding. De richtlijn werd in België vertaald naar de wet door de PS. Supermarkten moeten duurzamere alternatieven aanbieden.

De Europese Commissie hoopt hiermee het plastic zwerfvuil, dat gemakkelijk in zee belandt, te beperken. Het plastic bevat vaak giftige stoffen die niet door de natuur worden afgebroken. Bovendien ervaren heel wat dieren moeilijkheden door het ronddrijvende afval. In 2017 ging nog een foto van een zeepaardje dat een wattenstaafje omklemde viraal. Volgens de commissie is de helft van het zwerfvuil dat gevonden wordt in zee van de eenmalige wegwerpsoort.

Het bannen van wegwerpplastic kan 3,4 ton aan CO2-emissies uitsparen, berekende de Commissie. De consument spaart in totaal dan weer 6,5 miljard euro per jaar uit.