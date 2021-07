Dylan Teuns wint heroïsche Alpenrit in de Tour

Dylan Teuns behaalde in Le Grand-Bornand zijn tweede Tourritzege uit zijn carrière. De Limburger uit Halen is geen veelwinnaar, maar als hij wint is het met panache. Zie La Planche des Belles Filles van twee jaar geleden, zie deze heroïsche eerste Alpenrit. De enige Belg bij Bahrain-Victorious was de enige die weerstond aan de volop druk zettende Tadej Pogacar. Al is de Sloveen als Tourfavoriet wel een klasse te sterk voor de verzamelde tegenstand. Op de Col de Romme schudde hij in twee tijden Richard Carapaz als een lastige vlieg van zich af en koos voor een raid van 32 kilometer lang. Daarmee maakte hij ook het einde aan het gele rijk van Mathieu van der Poel die zondag begon bovenop de Mûr-de-Bretagne.

Geel: Tadej Pogacar (Svn)

Groen: Mark Cavendish (GBr)

Bolletjes: Wout Poels (Ned)

Wit: Tadej Pogacar (Svn)

Hoe kwam de zege tot stand?

Met een solo van dik vijftien kilometer die hij begon de laatste kilometer van de klim van de Col de la Colombière om dan een perfecte afdaling te rijden. Na Matej Mohoric in Le Creusot zorgde Teuns voor de tweede opeenvolgende dagzege van Bahrain-Victorious. In volle klim van de Col de la Colombière, de laatste van de vijf Alpencols van de dag, kwam hij bij Michael Woods die ontsnapt was uit de vlucht van de dag. De laatste kilometer van de Colombière reed hij weg van Michael Woods en kwam als eerste over deze laatste hindernis van de dag. Hij won het man tegen man gevecht tegen Tadej Pogacar.

Dat na een bijzonder gekke eerste etappe in de Alpen waarbij nog maar eens vanaf de start alle remmen werden losgegooid. Pas halfweg viel de rit wat in de plooi toen onder impuls van Wout Poels een ongevaarlijke kopgroep van achttien vluchters ontstond met o.a. Tiesj Benoot en Dylan Teuns.

Dé aanzet tot de finale was de tandemaanval van Sören Kragh Andersen en Tiesj Benoot die zich in de gietende regen met doodsverachting van de Côte de Mont-Saxonnex gooiden en begonnen aan een koppeltijdrit, maar dat was maar het voorspel op de Grote Tadej Pogacar-show die iedereen één per één opraapte en voorbij vloog en uiteindelijk binnen liep met Ion Izagirre en Michael Woods.

Euforie bij Dylan Theuns. Foto: AFP

Wie reed zich nog in de kijker?

Wout van Aert deed al vroeg in de eerste bergrit een gooi naar het geel toen hij zag dat Van der Poel de eerste twintig kilometer last had om het ritme bergop te volgen, maar vooral UAE Team Emirates wou zich geen tweede dag op rij stoten aan dezelfde steen. Toen de Belgische kampioen een tweede keer probeerde weg te rijden uit het peloton naar een vluchtersgroep toe, was het Tadej Pogacar himself die Van Aert tot de orde riep. Al was onze Belgische kampioen nadat Mathieu van der Poel loste tijdelijk virtueel leider was van de Tour.

Wat deden de favorieten?

Tadej Pogacar is van een andere planeet. Niemand komt voorlopig in zijn buurt. Op de Col de la Colombière, de laatste van de drie Alpencols van eerste categorie, stoomde hij op de buitenplaat naar de koplopers op. Richard Carapaz en heel Ineos-Grenadiers reed hij aan gort, Carapaz incluis, zijn allerlaatste tegenstander.

Geraint Thomas is na Primoz Roglic de volgende favoriet die uit het klassement werd gefietst. Vrijdag kon de Welshman nog net de meubelen redden, maar in de aanloop naar de eerste Alpencols was het op. Onmiddellijk na de start in een druilerig Oyonnax kwam de Britse ex-Tourwinnaar bergop direct in de problemen op de niet eens gequoteerde helling Côte d’Échallon.

Wat later liet ook Primoz Roglic zich afzakken. Samen zetten ze hun weg verder in de gruppetto met o.a. Mark Cavendish. Hun droom om deze Tour te winnen, is verbrijzeld na de blessures die ze maandag opliepen in de rit naar Pontivy.

Jonas Vingegaard, de nieuwe kopman bij Jumbo-Visma, ging voor de tweede dag op rij tegen dek. Nu in de afdaling van de gladde Côte de Mont-Saxonnex.

Ook in de shit: Pierre Latour, een Franse semi-klassementsrenner die vanmiddag nog negende stond en die door Jean-René Bernaudeau werd overgenomen van AG2R-La Mondiale, maar en zeer vieze dag kende. In de Tour wordt dat sans pardon afgestraft.

Tadej Pogacar op de Alpenrit. Foto: AP

Verder nog iets leuk dat je moet weten?

Sonny Colbrelli won de tussenspurt in Frangy maar de Italiaanse kampioen volgt daarmee nog altijd op 82 punten van leider Cavendish. Michael Matthews deed de beste zaak want met de 17 gewonnen punten steeg hij naar de tweede plaats, weliswaar op nog altijd 55 punten van Cavendish.

Dan was er Chris Froome die onmiddellijk het peloton moest laten gaan. Heel triest voor een viervoudige ex-Tourwinnaar.

Er gebeurden nog meer bizarre zaken: Kenny Elissonde en Nairo Quintana sprintten op een helling van vierde categorie voor dat ene punt in het bergklassement dat de ontsnapte Wout Poels (Bahrain-Victorious) al had weggenomen.

Alejandro Valverde beleefde ook een vreemde dag. De 41-jarige veteraan zat in de vlucht van de dag, maar ineens liet hij zich rillend als een rit, bevangen door de koude, uit deze groep wegglijden. Hij had danig koud dat twee ploegleiders hem langs de kant moesten helpen om zijn regenvest aan te doen.

Dan was er nog een vrachtwagen van Toursponsor Cochonou die klem was geraakt op de Col de la Colombière, maar het liep niet zo’n vaart als acht jaar geleden nam het niet. Toen was de ploegautocar van Orica-GreenEdge klem te zitten onder de finishboog in Bastia en raakte maar net op tijd bevrijd vooraleer Marcel Kittel zijn eerste van zijn veertien Tourspurten won.