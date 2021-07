In de Japanse stad Atami zijn twee doden gevallen door een zware modderstroom, twintig anderen zijn vermist. Die modderstroom werd veroorzaakt door de hevige regenval van de afgelopen dagen. Bekijk de beelden hierboven.

Door de klimaatopwarming is er steeds vaker hevige regen in Japan, wat ook steeds meer leidt tot aardverschuivingen. In de afgelopen tien jaar hebben zich volgens officiële cijfers elk jaar gemiddeld 1.500 aardverschuivingen voorgedaan in het land, bijna dubbel zoveel dan in het decennium ervoor.