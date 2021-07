Meer dan honderd branden in westen Canada en Californië

In het westen van Canada en de Amerikaanse staat Californië woeden vrijdag meer dan honderd branden. Ze worden aangewakkerd door de ongeziene hittegolf die al honderden doden eiste.

Volgens brandweerfunctionarissen waren er vrijdagavond in de Canadese provincie British Columbia 152 branden actief, waarvan er 89 waren bijgekomen in de afgelopen twee dagen. De branden situeren zich voornamelijk ten noorden van Kamloops, een stad op ongeveer 350 kilometer ten noordoosten van Vancouver. In de provincie zijn meer dan duizend mensen geëvacueerd.

De hittegolf eiste al bijna 700 doden in Canada en minstens 16 in de Verenigde Staten. ‘De extreme weersomstandigheden die British Columbia de voorbije week heeft meegemaakt, zijn een belangrijke factor die hebben bijgedragen aan de toename van het aantal overlijdens’, zei hoofdpatholoog Lisa Lapointe in een mededeling.

Intussen bereidt de Canadese regering een hulpoperatie voor. ‘We zullen er zijn om te helpen in British Columbia en in de rest van het land’, klonk het op een persconferentie. De regering kondigde vrijdagavond aan dat er een operationeel centrum wordt ingericht in de provincie Alberta, vanwaar het leger logistieke steun kan verlenen. Er wordt ook luchtondersteuning ingezet. Environment Canada voorspelt ook de komende twee dagen nog bijzonder hoge temperaturen.

Aan de andere kant van de grens kreunen ook de Amerikaanse staten onder recordtemperaturen. Honderden brandweerlui probeerden vrijdag drie branden in te dammen die al meer dan 15.000 hectare bos in de as hebben gelegd in het noorden van Californië. Ook in Californië hebben de autoriteiten al tot evacuatie bevolen, onder meer bij Lake Shasta.