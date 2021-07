De Belgische selectie voor de Olympische Spelen is compleet: Team Belgium telt 122 atleten

De selectie van Team Belgium voor de Olympische Spelen in Tokio telt 122 atleten. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) voegde zaterdag tijdens een vijfde en laatste selectiemoment 50 namen toe aan het team.

De Belgische ploeg bestaat uit 67 mannen en 55 vrouwen (plus acht reserven). Zij zullen aantreden in 25 verschillende sporten. De Olympische Spelen vinden plaats van 23 juli tot 8 augustus.

Ann Wauters bij de Belgian Cats

Ann Wauters mag zich opmaken voor een laatste kunststukje in haar rijke basketbalcarrière. Het 40-jarige boegbeeld van het Belgische vrouwenbasketbal, die er niet bij was op het voorbije EK waar België brons won, is opgenomen in de selectie van de Belgian Cats voor de Olympische Spelen in Tokio. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) maakte de namen van de twaalf speelsters zaterdag bekend.

• Dromen van een medaille in Tokio mag

De selectie bestaat uit Ann Wauters, Antonia Delaere, Billie Massey, Emma Meesseman, Hanne Mestdagh, Heleen Nauwelaers, Jana Raman, Julie Allemand, Julie Vanloo, Kim Mestdagh, Kyara Linskens en Marjorie Carpréaux.

In vergelijking met de selectie van het EK in Frankrijk en Spanje valt Serena-Lynn Geldof uit de groep. Jana Raman is hersteld van een handbreuk. Haar vervangster op het EK Becky Massey is er niet bij. De namen van de twee reserven maakt bondscoach Philip Mestdagh maandag bekend.

De Belgian Cats nemen het in Tokio in de groepsfase op tegen Australië (27 juli), Puerto Rico (30 juli) en China (2 augustus).

Nina Derwael neemt Jutta Verkest, Lisa Vaelen en Maellyse Brassart mee

Voor de tweede opeenvolgende keer sinds 1948 plaatsten de gymnastes van Team BELGYM zich voor de Olympische Spelen. Tijdens het WK in Stuttgart van 2019 plaatsten ze zich in de top 12, goed voor de teamselectie.

• Nina Derwael schrapt nieuwe oefening

De gymnasten die de Belgische driekleur vertegenwoordigen in Tokyo zijn Jutta Verkest, Lisa Vaelen, Maellyse Brassart en Nina Derwael. Ze worden vervoegd door reserves Noémie Louon en Fien Enghels. Ze treden aan op 25 juli voor de kwalificatiewedstrijd.