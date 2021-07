Franse autoriteiten redden meer dan 100 migranten in het Kanaal

De Franse autoriteiten hebben vrijdag 111 migranten gered die in gammele bootjes het Kanaal probeerden over te steken. Dat heeft de maritieme prefectuur bevoegd voor het Kanaal en de Noordzee meegedeeld.

De Franse reddingsdiensten werden eerst gealarmeerd door migranten die met hun boot in moeilijkheden waren geraakt voor de kust van Merlimont. Liefst 55 opvarenden, onder wie 14 vrouwen en 26 kinderen, konden in veiligheid worden gebracht. In de loop van de dag moesten de reddingsdiensten nog verscheidene keren uitrukken.

Sinds eind 2018 proberen steeds meer migranten vanuit Frankrijk het Kanaal over te steken in de hoop om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Het gaat nochtans om een bijzonder gevaarlijke overtocht, omwille van de drukke vaarroutes, de sterke winden en de koude temperatuur van het water.

In 2020 zijn volgens een balans van de maritieme prefectuur meer dan 9.500 overtochten of pogingen tot overtochten geteld. Dat was al vier keer meer dan in 2019,. Zes mensen overleefden de gevaarlijke oversteek niet, drie andere raakten vermist.