Buitenlandse media reageren op verlies #BELITA: ‘Het einde van de Gouden Generatie’ (maar er is hoop)

Geen Europese titel voor de Rode Duivels. Een sterk Italië was in de kwartfinales met 2-1 te sterk. In het buitenland denken ze dat de Belgische droom voorbij is voor onze ‘Gouden Generatie’.

De Telegraaf: ‘Faam niet waargemaakt’

‘De gouden lichting van de Rode Duivels heeft ook op EURO 2020 geen hoofdprijs kunnen pakken voor België… En zo hebben de Belgen na de kwartfinaleplaatsen op het WK 2014 in Brazilië en het EK 2016 in Frankrijk en de derde plaats op het WK 2018 in Rusland het opnieuw niet tot de finale weten te schoppen. België voert al sinds 2018 de FIFA World Ranking aan, maar veel tastbaars heeft dat (nog) niet opgeleverd. Ook dit toernooi waren de zuiderburen weer een van de favorieten, maar die faam wisten de Belgen niet waar te maken. In de achtste finale tegen Portugal ging het al moeizaam en ditmaal werden de Rode Duivels op waarde geklopt, want Italië was de betere ploeg en bewees een van de favorieten voor de eindzege te zijn.’

‘De grote vraag is of de Belgen met deze ploeg in Qatar over anderhalf jaar nog een laatste poging gaat doen om een groot toernooi te winnen of dat er toch een verjonging in gang gezet gaat worden. Voor spelers als Vermaelen, Vertonghen, Alderweireld, Mertens en Chadli begint de leeftijd mee te tellen, maar de watervlugge Doku en middenvelder Youri Tielemans bewezen dat er ook weer nieuwe toppers aan zitten te komen.’

NOS: ‘Selectie was niet fit’

‘Sterk Italië rekent af met België, dat zijn spaarzame kansen niet benut… België leek zich uit geslagen positie nog knap terug te vechten, maar droop mede door een zeldzame misser van Romelu Lukaku af in München. Het leek een niet te missen kans voor de topscorer aller tijden van de Rode Duivels, maar Leonardo Spinazzola gooide zich knap voor de bal toen Lukaku bij de tweede paal dacht binnen te tikken. Het was ook de enige echte kans van de Belgen in de tweede helft, met daarnaast nog wel wat gevaarlijke momenten die via klutsballen tot stand waren gekomen. Zo mogen de Italianen door, waar ze op basis van het vertoonde spel over de hele wedstrijd ook de meeste aanspraak op hadden gemaakt.’

‘Zonder Eden Hazard, die bij Real Madrid ook al weinig heeft kunnen laten zien, presenteerde de gouden generatie van België zich niet als titelfavoriet. En ook Kevin De Bruyne is niet topfit, ook al zorgde die met een paar flitsen nog wel voor dreiging. Dit was het toernooi waarop een gouden generatie Belgen misschien wel zijn laatste kans op een hoofdprijs had. Maar de selectie was niet fit.’

Voetbal International: ‘Gouden Duivels dropen af’

‘EK-droom België aan flarden na heerlijke kraker tegen Italië… Italië bleef zodoende voor de 32ste keer op rij ongeslagen onder bondscoach Roberto Mancini en is dinsdag de tegenstander van Spanje in Londen. De Belgen, die nu in vijf duels op een eindronde nooit wonnen van de Squadra Azzurra, druipen af. De Gouden Generatie van onze zuiderburen is er wederom niet in geslaagd de aanwezige kwaliteit om te zetten in een hoofdprijs. In de komende jaren zal moeten blijken of er nog een nieuwe kans volgt.’

Foto: Belga

The Daily Mail: ‘Belgische hoop voor WK’

‘Italië zette de slot op de wedstrijd zoals echte Azzurri en zij die achter de goal stonden met hun geschilde gezichten en vlaggen rond hun schouders. De regels van sociale afstand vielen in het water omdat de spanning niet langer te dragen was. Italië verdedigde de voorsprong, braken het ritme en verstikte de Belgen die ten onder gingen. Roberto Mancini zal waarschijnlijk dolblij zijn geweest omdat zijn team een van de sterkste aanvallen ter wereld kon beperken tot slechts één doelpunt. En dan nog een controversiële penalty. Ze vierden reddingen en wanneer iemand een blok zette. De Italianen verdienden deze zege. Dit is hét nieuwe Italië, dat goed zit voor het WK.’

‘De Belgische fans maakten zich al zorgen dat hun nieuwe generatie niet zo getalenteerd is als de huidige, maar er is reden tot optimisme. Romelu Lukaku zal 29 zijn als het WK van start gaat, Kevin De Bruyne 31. Zij hebben nog veel jaren voor de boeg in het huidige voetbal. Kijk maar naar de 36-jarige Cristiano Ronaldo en de 34-jarige Lionel Messi. Ondanks de nederlaag hebben de Belgen goeie jongelingen zoals Jeremy Doku. Er is hoop voor de toekomst. De verdediging met Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen is aan vervanging toe, maar doelman Thibau Courtois is een van de beste ter wereld en nog altijd maar 29. Er is ook hoop door aanvallender middenvelder Charles De Ketelaere en de 17-jarige Romeo Lavia van Manchester City. Als ze elkaar volgend jaar opnieuw treffen, zal het moeilijk worden om de adembenemende eerste helft van München te herhalen, maar de fans van beide landen hebben iets om naar uit te kijken.’

Bij de uitdeling van de punten had de Britse krant één buis weggelegd voor de Belgen, een vier voor Axel Witsel. ‘Bijna anoniem in de eerste helft waarbij Witsel en Tielemans het moeilijk hadden tegen de energie van het Italiaanse middenveld. Bracht weinig bij in de Belgische aanvallen.’

De punten:

Thibaut Courtois - 6

Toby Alderweireld - 5

Thomas Vermaelen - 5

Jan Vertonghen - 5

Thomas Meunier - 5

Youri Tielemans - 7

Axel Witsel - 4

Thorgan Hazard - 5

Jeremy Doku - 8

Kevin De Bruyne - 6

Romelu Lukaku - 6

The Mirror: ‘Nieuwe teleurstelling op groot toernooi’

‘België, de nummer één van de wereld, had geen antwoord voor de Italiaanse snelheid en energie. De ploeg van Roberto Mancini schoof de perceptie opnieuw opzij dat zijn land enkel defensief kan spelen. Het was voor de Italiaan een beetje weerwraak op Roberto Martinez, die hem in 2013 met Wigan 1-0 klopte in de finale van de FA Cup. Maar nu verdienden de Italianen om hun reeks van 32 ongeslagen wedstrijden te verlengen tot 32, een internationaal record. Mancini’s ploeg speelde met moed en geloof, waarmee ze wel eens de finale kunnen halen. Ook tegen Spanje zijn ze favoriet. Voor de Gouden Generatie van België, geleid door Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku was het een nieuwe bittere teleurstelling op een groot toernooi. De ploeg van Martinez schoot alweer tekort op een moment dat het er het meeste toe deed.’

Foto: Belga

The Guardian: ‘Belgen waren gedoemd’

‘Vaarwel dan, aan de Belgische Gouden Generatie. De ploeg die misschien wel gedoemd was om te mislukken toen het die naam kreeg. Wie weet wat ze hadden kunnen bereiken als ze niet zoveel tijd hadden verspild onder Marc Wilmots. Met Roberto Martinez leefde er tenminste het gevoel dat ze hun potentieel konden waarmaken. Ze zullen altijd Kazan hebben, een van de beste prestaties op een WK door Brazilië te verslaan in de kwartfinale. Spelers als Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Youri Tielemans en één of meer Hazards hebben nog wat in de tank zitten. Plus, er is de belofte van Jeremy Doku. Maar mannen als Vincent Kompany, Marouane Fellaini en Radja Nainggolan zijn al weg en negen spelers in deze selectie zijn ouder dan 30. Er is een clear-out nodig, zeker in de verdediging. Maar nu gingen ze er galant uit, na een fantastische spurt op het einde van de match. Eentje waarin Italië bewees dat het zowel kan aanvallen als verdedigen en dat het de waarschijnlijk beste partij van dit toernooi produceerde. De Belgen, aan de anderen kant, wisten dat het niet hun dag was en dat de Gouden Generatie voor altijd zonder prijs zal blijven.’

L’Equipe: Drie Belgische flops

Youri Tielemans - 4

‘Ondanks zijn waarschuwing voor een onnodige overtreding op Verratti was zijn agressiviteit in balrecuperatie onvoldoende. Hij verloor een duel met Insigne, die vervolgens de 2-0 kon scoren. Het ontbrak hem ook aan explosiviteit om een beslissende vrije trap te onderscheppen, waarna Bonucci uit buitenspel kon scoren. Hij kon zijn vervangingen door Mertens moeilijk verteren, maar de invaller zorgde wel voor animo.’

Thomas Meunier - 4

‘Je kan Meunier geen gebrek aan inzet verwijten, maar… De vele verloren ballen en het gebrek aan aanvallende invloed op zijn flank hielpen zijn team helemaal niet.’

Jan Vertonghen - 4

Onder druk van de Italianen zorgde hij voor een misser, zoals Denayer tegen Denemarken, waardoor de 1-0 op het scorebord kwam. Vertonghen verdedigde een hele wedstrijd lang door zich terug te trekken. Hij vertrouwde vooral op Courtois. Voorwaarts ging hij enkel een beetje in de laatste vijftien minuten van de wedstrijd.

Foto: AFP

La Gazzetta dello Sport: Buis voor Vertonghen

Ook bij de roze Italiaanse sportkrant kreeg Jan Vertonghen een buis. De Gazzetta genoot wel van de duels tussen Lukaku en Chiellini. ‘Giorgio absorbeerde de fysieke kracht van Lukaku en gaf hem een koekje van eigen deeg. Onberispelijk vanaf de stip, maar Lukaku miste een niet te missen kans op slechts een halve meter voor doel.’

De punten: