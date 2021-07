Dag begint droog, maar kans op buien of onweer in namiddag

Zaterdag is het eerst overwegend droog met soms brede opklaringen. Het kwik kan klimmen tot 26 graden in het centrum van het land. In de namiddag neemt de bewolking echter toe vanaf het westen. Er kunnen buien vallen, en lokaal kan het onweren, zo voorspelt het KMI.

Zaterdagavond verlaten de buien het land en ‘s nachts blijft het op vele plaatsen droog. Tegen het einde van de nacht vergroot de kans op meer intense buien vanaf de Franse grens.

Ook zondag zijn er veel wolken en vallen er verspreid over het land regelmatig buien. Lokaal kan dat ook tot onweer leiden. De maxima nemen zondag een duik, met 17 graden in de Hoge Ardennen en 20 of 21 graden in het centrum.

Ook volgende week belooft wisselvallig te worden. Maandag is het wisselend tot zwaarbewolkt met links en rechts nog een bui. In de late namiddag bereikt een nieuwe regenzone het westen van het land. De maxima wijzigen amper en liggen tussen 17 à 18 graden aan zee en in de Hoge Venen en 20 à 21 graden in de Kempen.

Dinsdagochtend verlaat een regenzone het land via het oosten. Nadien wordt het meestal droog met geleidelijk ook opklaringen. Woensdag wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af met kans op enkele buien. Donderdag blijft het wisselvallige weer aanhouden met kans op enkele fikse buien,. Het weerbeeld verandert weinig op vrijdag. Het wordt opnieuw wisselend bewolkt met kans op enkele buien en maxima tussen 17 en 22 graden.