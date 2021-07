Kevin De Bruyne zocht grenzen op: ‘Zat met scheur in ligamenten’

Kevin De Bruyne wist de uitschakeling op het EK voetbal vrijdag met de Rode Duivels tegen Italië opvallend goed te relativeren. ‘Ik zat met een scheur in de ligamenten. Het is al een mirakel dat ik kon spelen’, klonk het.

‘Dit is een teleurstelling, maar aan de andere kant denk ik dat we alles geprobeerd hebben’, begon De Bruyne zijn analyse. ‘Zij scoorden minstens één fantastisch doelpunt, bij de eerste tegengoal maakten we misschien een klein foutje. De tweede helft was iets beter en we hadden nog een paar kansen, maar de bal is er niet ingegaan en dat is jammer.’

De Bruyne liep er niet bepaald extreem ontgoocheld bij na de wedstrijd. ‘Het is altijd een teleurstelling als je eruit ligt en voor mij persoonlijk zijn het hele rare weken geweest, maar ik kan alleen maar bedankt zeggen aan de medische staf’, zij hij. Het enkelprobleem van de spelverdeler bleek dan toch behoorlijk ernstig. ‘Ik zat met een scheur in de ligamenten en er was zeer zeker schade aan mijn enkel, dus het feit dat ik kon spelen, was al een mirakel op zich. Ik voelde heel veel druk om te spelen en ik heb aan de medische staf gevraagd om er alles aan te doen en het is mooi dat dat gelukt is.’

Is dit nu het einde voor deze lichting Rode Duivels? ‘De jeugd kan ons helpen op de volgende toernooien’, weet De Bruyne. ‘We zijn op de laatste vier toernooien telkens in de top acht geëindigd. Behalve tegen Wales destijds zijn we geen enkele keer vernederd. Het kwam altijd op minieme verschillen aan en vandaag was dat een klein verschil in ons nadeel. Of ik dan voldaan ben? Je bent nooit voldaan als je niet wint, maar ik bekijk het langs vele kanten, wetende wat er de laatste vijf maanden is gebeurd. Ik heb geprobeerd om alles te doen voor de ploeg.’