Koning wil vijftig ‘alledaagse helden’ in de bloemen zetten

Wie is de held of heldin in uw leven? De koning wil het graag weten. En zeg nu niet allemaal tegelijk: ‘mijn grootmoeder’ of ‘mijn lief.’

Vorig jaar nodigde het koninklijk paleis de bevolking uit om filmpjes in te sturen over hun ‘corona­helden’. Die werden op 21 juli ­geëerd, onder de noemer ‘Hoop doet ­leven’.

Het beviel koning Filip zo, dat hij het initiatief wil verbreden. ­Samen met het burgerplatform ­BeHeroes lanceert hij een oproep om verhalen in te sturen over ‘alledaagse helden’ die het gewone ­leven meer pit geven.

Kleine daden

Elke dag zijn er duizenden Belgen die met kleine daden een groot verschil maken: buren die zieken uit de wijk te hulp schieten, vrijwilligers die zich inzetten in het verenigingsleven of in voorzieningen, mensen die spontaan de handen uit de mouwen steken om een ­ander te helpen.

Vijftig van deze helden zullen samen met hun aanmelder worden uitgenodigd op het paleis. Zo wordt de nationale feestdag, die traditioneel uit een stijfdeftig defilé bestaat, ook wat minder steriel. Tijdens het defilé worden zoals ­altijd de vertegenwoordigers van het leger, de brandweer, de politie en de civiele bescherming geëerd.

Uit het Franstalige landsdeel werden al 515 inzendingen ingestuurd, na een vermelding op de RTL-televisie.

Vlaanderen blijft met 243 inzendingen wat achter. Er zitten wel nu al uitschieters bij, ­zoals de nominaties voor kinderbegeleidster Cindy uit Aalst, en voor apotheker Joris, die de angst voor het vaccin bij zovelen wegnam. Maar ook: een jongen van 16 die ­jaar zijn vader verloor aan kanker en vervolgens geld inzamelde voor Kom op tegen Kanker – hij behaalde de op twee na beste score, na twee bekende Vlamingen.