Van schlemiel naar held: Unai Simon redt twee Zwitserse strafschoppen, Spanje naar halve finale

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Spanje verzekerde zich tegen Zwitserland na strafschoppen van een plaats bij de laatste vier op het EK. Daarin wacht België of Italië.

Tegen Zwitserland deed La Furia Roja haar naam alle eer aan. De Spanjaarden startten furieus en kwamen vrijdagavond al na acht minuten op voorsprong. De twaalfde goal van de Spanjaarden op dit EK kwam wel op naam van een Zwitser te staan. Na een goeie corner van Koke kon Jordi Alba uithalen van aan de rand van de zestien. Denis Zakaria devieerde de bal voorbij zijn eigen doelman. De derde owngoal in het voordeel van de Spanjaarden op dit EK.

Daarna was het allemaal een pak minder furieus. De Spanjaarden konden wel hun geliefkoosde spelletje spelen: het balletje rond tikken en geduldig zoeken naar de opening. Alleen creëerden de bezoekers bitter weinig in de eerste helft. Hetzelfde kon gezegd worden van de Zwitsers. Voor rust kwam de thuisploeg zelfs amper aan de bal – getuige de 29 procent balbezit bij de rust. Verder dan een paar kopkansjes op corners kwamen de Zwitsers dan ook niet. Halfweg de eerst helft leek Unai Simon, die Spanje tegen Kroatië al een doelpunt kostte door een flater, de thuisploeg te gaan helpen door wel erg nonchalant uit te voetballen. De Spanjaarden kwamen goed weg.

Na rust gooide Luis Enrique Dani Olmo in de ploeg voor Pablo Sarabia. Even leek de aanvaller van RB Leipzig meer schwung te brengen in het spel van de Spanjaarden. Al waren het toch vooral de Zwitsers die gretiger uit de kleedkamer kwamen. Shaqiri en co. toonden zich scherper dan in de eerste helft en bleven maar corners versieren. Zakaria zag zijn kopbal maar net naast de kooi van Unai Simon vliegen.

Nadat de Zwitsers Frankrijk al uit het toernooi hadden gekegeld, roken ze nu duidelijk een nieuwe stunt. Iets voorbij het uur stuurde Vargas, die de geblesseerde Embolo voor rust was komen vervangen, de lopende Zuber goed de diepte in. Unai Simon moest zijn eerste redding van de wedstrijd verrichten. Een broodnodige.

Uitstel van executie

Meer dan uitstel van executie was het echter niet. Na een misverstand tussen Pau Torres en Aymeric Laporte snoepte Remo Freuler Spanje de bal af aan de rand van de zestien. De middenvelder van Atalanta bediende Shaqiri die de bal vlotjes voorbij Unai Simon legde. Twintig minuten voor tijd alles te herdoen voor de Spanjaarden.

Een kwartier voor tijd schoten de Zwitsers opnieuw raak, zij het ditmaal in hun eigen voet. Remo Freuler, de man van de goeie onderschepping bij de 1-1, ging fel in de tackle, raakte de bal, maar ook de benen van de ingevallen Gerard Moreno. Michael Oliver bedankte hem met rood.

Zwitserland overleefde het slotkwartier nog wel, maar moest nu met zijn tienen de verlengingen aanvatten. Luis Enrique had zijn mannen duidelijk wakkergeschud voor de start van de extra tijd. Spanje begon eindelijk écht aan zijn slotoffensief. Yann Sommer zag nu de ene bal na de andere op zich afkomen. Vooral van de voet van de goed ingevallen Mikel Oyarzabal. De Zwitsers kwamen ondertussen nog amper over de helft.

Ook in de tweede helft van de verlengingen bleef de Spaanse druk aanhouden. Moreno, Torres, Olmo: geen van de Spaanse aanvallers slaagde erin om Sommer te verschalken. Als bij wonder hielden de Zwitsers zich met tien man staande. Een strafschoppenserie moest voor de beslissing zorgen. Daarin trok Spanje aan het langste eind.