Wimbledon voorbij voor Elise Mertens

Elise Mertens (WTA-16) heeft zich vrijdag niet voor de achtste finales van Wimbledon kunnen plaatsen. De 25-jarige Limburgse leed in de derde ronde een 7-5, 6-3 nederlaag tegen de Amerikaanse Madison Keys (WTA-27). Na een uur en een kwartier was het afgelopen.

Het is de derde keer dat Mertens op een Grand Slam uitgeschakeld wordt door Keys. In 2017 verloor ze in de eerste ronde van het US Open met 6-3 en 7-6 (8/6) van de Amerikaanse, in 2019 in de derde ronde van het Australian Open met 6-3 en 6-2.

Op elk Grand Slam bereikte Keys al minstens de kwartfinales. Ze was halvefinaliste op het Australian Open van 2015 en Roland-Garros van 2018 en verliezend finaliste op het US Open van 2017. Op Wimbledon is een kwartfinale in 2015 haar beste resultaat. Om dat te evenaren moet de 26-jarige Amerikaanse voorbij de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA-66), die de Amerikaanse Madison Brengle (WTA-82) met 6-2 en 6-1 aan de kant schoof.