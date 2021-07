Merkel drukt bezorgdheid over EK uit tijdens vaarweltour in UK

Het was Merkels’ laatste reis als bondskanselier naar het Verenigd Koninkrijk, bedoeld om de relaties tussen de twee landen te consolideren na de Brexit.

De Britse koninging Elizabeth ontving de Duitse bondskanselier vandaag op Buckingham Palace. Ervoor zat Merkel samen met Brits premier Boris Johnson in Chequers, het officiële buitenverblijf van de zittende Britse premier in Buckinghamshire sinds 1921. De twee aten er samen een maaltijd, maar Merkel was er vooral om de diplomatieke banden tussen de twee landen na Brexit aan te halen. Na haar ontmoeting met Johnson sprak Merkel tijdens een virtuele meeting het Britse kabinet toe. Ze is de eerste buitenlandse leider die dat doet sinds Amerikaans president Bill Clinton in 1997.

Versoepelingen voor reizigers, bezorgdheid over het EK

Na de gesprekken kon Brits premier Johnson met goed nieuws uitpakken: Duitsland zal in de nabije toekomst zijn inreisverbod en strenge quarantaineregels voor Britten waarschijnlijk herzien. Sinds mei is er een inreisverbod voor Groot-Brittannië, enkel in specifieke gevallen konden Britten toch naar Duitsland reizen, maar enkel wanneer ze een verplichte quarantaine van 14 dagen deden bij aankomst in Duitsland. Die regels belooft Merken nu te herzien: ‘Ik ga er van uit dat in de nabije toekomst volledig gevaccineerde Britse staatsburgers naar Duitsland zullen kunnen reizen zonder quarantaine’, zei Merkel in een gezamenlijke persconferentie.

De sfeer was iets meer gespannen toen het over het EK voetbal ging. Merkel toonde zich bezorgd over Uefa’s beslissing om meer publiek toe te laten in de Britse stadions, waar de laatste wedstrijden van het toernooi gespeeld zullen worden. Het Verenigd Koninkrijk ziet al een tijd een sterke toename in het aantal coronabesmettingen door de snelle verspreiding van de deltavariant. ‘Ik ben bezorgd en sceptisch of dit een goede beslissing was’, zei Merkel tijdens diezelfde persconferentie. Johnson hield langs zijn kant voet bij stuk. Tenzij er wetenschappelijke indicaties zijn, zullen de wedstrijden zoals gepland doorgaan.

Afscheidstour

De reis naar Groot-Brittannië is Merkels’ zwanenzang. In de volgende verkiezingen van september is Merkel geen kandidaat meer om zichzelf op te volgen. Merkel was zestien jaar bondskanselier. Merkel doet deze zomer nog verschillende landen aan voor een laatste staatsbezoek, waaronder Amerikaans president Joe Biden in juli.

Bekijk hieronder een overzicht van Merkel door de jaren heen: van haar eerste Europese top tot haar laatste.