Lichaam van zevenjarig meisje aangetroffen in puin van ingestort flatgebouw

Negen dagen na de instorting van een flatgebouw in Miami blijven de reddingswerken moeizaam verlopen. Vrijdag werden nog twee lichamen geborgen, waaronder dat van een zevenjarig meisje.

De zoekactie werd vrijdag hervat, nadat die een dag eerder tijdelijk was gestaakt uit vrees dat het hele gebouw zou instorten. Nadat het opnieuw veilig werd geacht voor de reddingswerkers werden nog eens twee lichamen geborgen, waardoor het officiële dodentol is gestegen tot twintig. Nog eens 128 mensen blijven vermist, al is nog steeds niet zeker hoeveel mensen zich exact in het gebouw bevonden toen het ’s nachts instortte.

Eén van de lichamen die vrijdag werden geborgen, was dat van een zevenjarig meisje, de dochter van een lokale brandweerman. Zij is het derde kind dat werd aangetroffen onder het puin. Dat maakte het voor de reddingswerkers extra zwaar, zeker nu hen weinig hoop rest om nog overlevenden te vinden.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag de site bezocht, en sprak ongeveer drie uur lang met de familieleden van de overledenen en de vermisten.

De autoriteiten hopen de komende dagen zo veel mogelijk voortgang maken met puin ruimen aangezien met Elsa de eerste orkaan van het seizoen voor de deur staat, en die de reddingsoperatie nog kan bemoeilijken. De tropische storm hangt nu nog boven de Caraïben, maar zou in de nacht van maandag op dinsdag in het zuiden van Florida arriveren. Het exacte pad blijft echter nog onduidelijk.