In juni zijn er heel wat tornado’s over Europese continent geraasd. In Tsjechië kwamen daarbij 5 mensen om het leven, en in ons land scheurden daken van de huizen. België ligt in de ‘tornado alley’ van Europa, een gebied waar het frequentst windhozen voorkomen. Welke risico’s zijn daaraan verbonden, en moeten we ons zorgen maken? In bovenstaande video legt meteoroloog David Dehenauw het uit.