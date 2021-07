Standbeelden Konining Victoria en Elisabeth II neergehaald in Canada

Tijdens protesten tegen behandeling van inheemse kinderen op de notoire kostscholen in Canada, richtten de protesteerders hun woede op beelden van de Britse vorsten.

Sinds er verschillende verscheidene massagraven van inheemse kinderen op oude schoolterreinen van de voormalige katholieke kostscholen werden gevonden, staat Canada in rep en roer. Vier branden in kerken houden daarmee mogelijk verband. Op 1 juli, een nationale feestdag in het land, verzamelde een groep demonstranten zich rond het gerechtsgebouw in Winnipeg, in de provincie Manitoba. Ze haalden het beeld van de Engelse Koningin Victoria neer.

De feestdag herdenkt de vereniging van de verschillende Canadese deelstaten onder één federatie, toen nog deel van het Britse Rijk. Het Britse koningshuis wordt sterk geassocieerd met het koloniaal verleden van Canada, wat er ook toe leidde dat inheemse kinderen gedwongen naar de kostscholen werden gestuurd om te assimileren. Velen kwamen er om en fysiek, emotioneel en zelfs seksueel misbruik waren er schering en inslag. Ook een kleiner beeld van Koninging Elisabeth II werd naar beneden gehaald. Ook breder gaat de roep op om de feestdag af te schaffen.