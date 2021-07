Matej Mohoric heeft een waanzinnige Tourrit op zijn naam geschreven. De langste etappe van deze Tour de France zorgde van begin tot einde voor spektakel.

Heel wat Belgen, waaronder Brent Van Moer, Wout van Aert en Jasper Stuyven, kozen voor de aanval. Maar Mohoric was de sterkste. Ook gele trui Mathieu Van der Poel was voorin van de partij. In het peloton verloren klassementsrenners Geraint Thomas en Primoz Roglic tijd.

Later meer.