Japanse premier waarschuwt: ‘Olympische Spelen mogelijk zonder publiek’

De Japanse premier Yoshihide Suga heeft laten optekenen dat de Olympische Spelen in Tokio mogelijk achter gesloten deuren zullen plaatsvinden. De Japanse autoriteiten zijn bezorgd om het toenemend aantal coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad.

Het is ‘mogelijk dat er geen toeschouwers zullen zijn’ op de komende Spelen, die op 23 juli van start gaan, vertelde Suga donderdagavond. ‘We zullen handelen met de veiligheid van de Japanse bevolking als absolute prioriteit’, zo klonk het.

Vorige maand beslisten de organisatoren een maximum van 10.000 toeschouwers uit Japan toe te laten bij elk olympisch evenement, op voorwaarde dat dit aantal niet hoger is dan vijftig procent van de capaciteit van het stadion. Maar de organisatie liet toen al de optie open om competities achter gesloten deuren te laten plaatsvinden indien het aantal coronagevallen opnieuw sterk zou stijgen. In maart was al beslist dat buitenlandse toeschouwers niet welkom zijn.

Donderdag duidelijkheid?

Een beslissing zou genomen worden op de volgende bijeenkomst van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), het Internationaal Paralympisch Comité (IPC), de Japanse regering, de plaatselijke autoriteiten in Tokio en het Japans organisatiecomité, verklaarde de minister van de Olympische Spelen Tamayo Marukawa. Volgens Nippon TV zou die bijeenkomst volgende week donderdag plaatsvinden.

Plaatselijke media melden dat de Japanse regering van plan is om de coronamaatregelen in Tokio, die nu voorzien zijn tot en met 11 juli, met twee tot vier weken te verlengen. Die beperkende maatregelen zouden dan mogelijk gedurende de Spelen gelden. Zo moeten bars en restaurants in dat geval in de vroege avond de deuren sluiten.

In Tokio werden woensdag meer dan 700 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd, het hoogste cijfer sinds eind mei. Donderdag waren er meer dan 670 nieuwe coronagevallen.