Italië versus Lukaku, volgens buitenlandse pers: ‘Maar Chiellini is de geknipte man om de kolos te temmen’

De buitenlandse kranten besteden veel aandacht aan de kwartfinale tussen België en Italië. De man waar het in de vrijdagedities om draait: Romelu Lukaku, ‘de wereldspits die alle wapens in huis heeft’.

Gazzetta dello Sport: ‘Romelu kan zijn prooi verslinden’

Nederland, Frankrijk, Spanje: het zal wel. U wilt natuurlijk vooral weten hoe ze in Italië over de Rode Duivels berichten. Maar verbaast het u dat zij artikel na artikel aan Lukaku wijden? Dat is al het hele seizoen zo, door zijn exploten bij Inter, dus waarom zou het nu anders zijn? De Gazzetta dello Sport geeft weer volle gas. Ze pakken uit met een stappenplan: Hoe stop je Lukuku af? ‘Want de Belgische hoop rust op de brede schouders van de Inter-aanvaller.’

‘Regel één: Een verdediger die toelaat dat Romelu wegdraait en trapt, is een halfdode verdediger. Zijn linkervoet kan brokken maken. Regel twee: Val hem aan, want als Romelu angst ruikt of voelt dat zijn tegenstander geen fysieke kracht aan de dag legt, verslindt hij zijn prooi. Regel drie: Geef hem geen ruimte, want zijn versnelling is exponentieel. Mancini weet dat en heeft alvast een anti-Romelu-schild klaar. Zeker voor het geval dat De Bruyne speelt, want die twee vormen een dodelijk duo. Zonder De Bruyne is Lukaku meer een klassieke spits en kan je hem makkelijker lezen.’

Even belangrijk: wie moet Lukaku afstoppen? De Gazzetta heeft zo zijn idee. ‘Chiellini is met zijn ervaring en fysiek de geknipte man om de kolos te temmen. Hij heeft de statistieken ook aan zijn zijde. In zes wedstrijden tegen Romelu scoorde de Belg maar één keer. Hetzelfde geldt voor Bonucci, want tegen hem scoorde Romelu zelfs nog nooit. Pijlsnel is hij niet, maar hij is wel in staat om zijn acties te lezen en hem met goed positiespel uit te schakelen. Niet vergeten: de laatste keer dat Lukaku tegen Italië speelde, was op het vorige EK. Hij zat toen in de tang van Bonucci, Chiellini en Barzagli en werd vervangen door Origi.’

Ze hebben er dus toch nog vertrouwen in. Maar het respect voor Lukaku is groot. Italië houdt immers van Lukaku en de liefde is wederzijds. Dat is de insteek van een tweede artikel, waarin gefocust wordt op de mens achter de speler. ‘De meedogenloze reus die het hele continent schrik aanjaagt, is eigenlijk een softie. Een sentimentele kerel met een gouden hart, die geen vlieg kwaad doet. En deze wedstrijd tegen Italië, intussen zijn tweede thuisland, wordt een bizarre uitdaging voor de ziel van Lukaku. Zeker weten dat hij dit duel liever had vermeden.’

Ook het respect voor de Rode Duivels blijkt overigens groot. ‘Mancini wil blijkbaar trouw blijven aan de nieuwe, offensievere stijl. Als hij het nu tegen de koning van de Fifa-ranking flikt, weten we dat we op dit EK all the way kunnen gaan.’

AD: ‘Grootste kwaliteitsverschil in de spits’

Onze noorderburen liggen zelf al uit het toernooi en focussen nu vol op ons. Het Algemeen Dagblad trok zelfs langs Turnhout, vlak onder de grens, voor een sfeerreportage, en merkt op: ‘Het volk rekent op een overwinning tegen Italië. Het zelfbewustzijn is on-Belgisch groot. Van overdreven nederigheid, een eigenschap die de Belgen nogal eens hinderde, is geen sprake meer.’

Er is ook ruimte voor een sportieve voorbeschouwing. Een hele dubbele pagina wordt opgehangen aan ‘het duel der giganten’, waarbij wordt nagegaan wie nu het sterkste elftal heeft, de Rode Duivels of de Squadra Azzura. En hoera, we staan met 3-1 voor, zo blijkt. De Italianen krijgen dat ene punt voor hun sterke defensie. ‘Wie nog een spoedcursus verdedigen zoekt, kan vanavond zijn hart ophalen.’ Maar pas op, want die defensie krijgt wel af te rekenen met … Romelu Lukaku. ‘Op geen enkele plek op het veld is het kwaliteitsverschil tussen beide teams zo groot als in de punt van de aanval. Lukaku is de wereldspits die alle wapens in huis heeft: kracht, techniek, snelheid en scorend vermogen. Bij Italië, daarentegen, is het met Immobile toch een beetje behelpen. Hij is een opportunist, een rommelaar op wie je niet echt kunt bouwen. Al is die zwakte ook z’n kracht. Hoe slecht hij soms ook speelt, hij kan zomaar vanuit het niets een bal in de kruising schieten.’

Lukaku op het EK in 2016, in de tang bij Bonucci. Foto: isosport

L’Équipe: ‘België is het nieuwe Frankrijk’

Ook bij onze zuiderburen is het tristesse troef, na de uitschakeling van Les Bleus. Maar men kan altijd nog de Belgen volgen. Want, zo stelt sportkrant L’Équipe: België is het nieuwe Frankrijk. ‘De ploeg van Roberto Martinez heeft lessen getrokken uit het WK 2018 en de verloren halve finale tegen Frankrijk. Ze is totaal veranderd. Dit is totaal niet meer het flamboyante, speelse België. We zien nu een pragmatisch, solide België. Met een golgoth (een impressionant figuur, red.) als Lukaku, de beste speler in de Serie A, heeft het land iemand die de kleinste kans in een doelpunt kan omtoveren. Maar door de afwezigheid van De Bruyne en Hazard – ook vanavond? – rekent het meer op het collectief en speelt het meer vanuit een egelstelling, zoals tegen Portugal. Het speelt met andere woorden zoals Frankrijk drie jaar geleden: in blok, met veel engagement en zelfopoffering.’

Wat gaat dat geven tegen Italië, vragen ze zich bij L’Équipe af. ‘We zijn zeer benieuwd, want ook Italië is veranderd. Het stapte af van zijn verdedigende filosofie en voetbalt nu vooruit. Terwijl België nu meer ondergaat, vallen de Italianen meer aan. En toch is België in het voordeel. Het heeft niet alleen Lukaku, maar kan ook rekenen op de reddingen van de fantastische doelman Thibaut Courtois. Eén waarschuwing echter: de beste ploeg wint niet altijd.’ Een pijnlijke knipoog naar de eigen uitschakeling.

AS: ‘België heeft de coach om EK te winnen’

In Spanje ligt de focus op hun wedstrijd tegen Zwitserland, maar verliezen ze België evenmin uit het oog. Logisch, want het kan de tegenstander worden in de halve finales. En dan kijken Luis Enrique en co. maar beter uit voor Lukaku, is ook hier de boodschap. AS gebruikt een statistiek om dat aan te tonen: ‘Voordat Roberto Martinez overnam, scoorde Lukaku zeventien keer in 51 duels. Sinds zijn aanstelling zit Lukaku aan 46 goals in evenveel duels. Hij vormt de grootste dreiging voor Italië. Er wordt gevreesd dat hij de Italiaanse reeks van 31 interlands zonder nederlaag en twaalf interlands met amper één tegengoal zal verwoesten. Dat zou trouwens niet alleen met dank aan Martinez zijn, maar ook met dank aan Thierry Henry, wiens advies Lukaku geholpen heeft om een betere aanvaller te worden.’

Maar de naam van Martinez valt toch ook opvallend vaak. Het respect voor de Catalaan is de laatste jaren enorm gegroeid in Spanje. Hij werd niet voor niks al eens genoemd als potentiële trainer van Barcelona. Zo schrijft AS: ‘België heeft niet alleen de spits maar ook de coach om eindelijk een groot toernooi te kunnen winnen.’