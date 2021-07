Fabrikant: ‘Janssen-vaccin beschermt minstens 8 maanden, ook tegen gevreesde deltavariant’

Eén prik, en je bent minstens acht maanden beschermd tegen het coronavirus, zelfs al gaat het om de agressievere deltavariant. Dat besluit producent Johnson & Johnson uit recente proeven.

‘Acht maanden ver in het experiment zien we dat één inenting met het Janssen-vaccin een sterke antilichaamproductie opwekt die niet wegkwijnt, maar net verbetert doorheen de tijd’, verklaarde dr. Mathai Mammen, hoofd van de afdeling onderzoek en ontwikkeling bij de vaccinatietak van farmaceutisch bedrijf Janssen.

Ter vergelijking: de vaccins van Pfizer en Moderna blijven volgens de fabrikanten minstens zes maanden werkzaam. Onafhankelijke onderzoekers behaalden resultaten waaruit blijkt dat die bescherming nog veel langer, tot zelfs jaren, zou aanhouden.

Werkzaam tegen deltavariant

Volgens een eigen studie van het Amerikaanse farmabedrijf bij acht gevaccineerden neutraliseren de antilichamen en cellen van het immuunsysteem ook de deltavariant van het virus. Een tweede studie bij twintig patiënten bevestigde die uitkomst.

Het bedrijf houdt vol dat één prik met het vaccin genoeg is, al werkt het samen met het Amerikaanse Instituut voor Volksgezondheid om te onderzoeken of twee prikken een beter resultaat zouden geven.

Eén of twee dosissen?

Het Europese geneesmiddelenagentschap EMA bevestigde onlangs dat de vier vaccins die in de EU goedgekeurd zijn, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen, allen bescherming bieden tegen de deltavariant. Behalve in het geval van het Janssen-vaccin zijn daarvoor twee dosisssen nodig, benadrukt het EMA.

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde donderdag voor een mogelijke nieuwe golf in de coronapandemie in Europa, gedragen door de deltavariant. In Afrika stijgt het aantal gevallen alarmerend snel, stelde de organisatie, en ook in Aziatische landen maakt het virus een comeback.