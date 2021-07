Is Gettr het nieuwe sociaal netwerk van Donald Trump, waarover sinds maart wordt gespeculeerd? Achter Gettr zitten in ieder geval een aantal getrouwen van de ex-president, maar de man zelf heeft zich er nog niet vertoond.

In de app stores van Apple en Google is stilletjes een nieuwe app opgedoken: Gettr. De nieuwssite Politico achterhaalde dat Jason Miller erbij betrokken is. Dat is niet alleen een naaste medewerker van ...