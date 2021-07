Amerikaanse scouts betalen 850 miljoen dollar aan slachtoffers seksueel misbruik

De Amerikaanse afdeling van de scouts BSA betaalt aan zo’n 60.000 slachtoffers van seksueel misbruik een vergoeding uit. De totale omvang van de schikking bedraagt 850 miljoen dollar, omgerekend zo’n 720 miljoen euro. Het gaat om een van de grootste schikkingen ooit in de VS.

De regeling, die buiten de rechter om gebeurd is, zou een einde maken aan honderden lopende rechtszaken, en zou de organisatie de kans moeten geven om later dit jaar een doorstart te maken. Het voorstel is nu ingediend bij de bevoegde rechter in Delaware. De schikking moet daar wel nog worden goedgekeurd.

De zaak heeft betrekking op zo’n 60.000 slachtoffers bij in totaal 250 afdelingen van de scouts. De slachtoffers hadden zich verenigd in drie belangengroepen. De claims om een schadevergoeding hadden BSA vorig jaar al tot een faillissement gedreven. Dat faillissement betreft enkel de overkoepelende organisatie, niet de aparte afdelingen.

Verzekeraars

De scouts zullen zelf 250 miljoen dollar moeten betalen. Sommige afdelingen vrezen daardoor terreinen te moeten verkopen, wat de werking zal bemoeilijken of onmogelijk maken.

Ook verzekeraars zullen moeten opdraaien voor de kosten. Mogelijk tekenen zij nog verzet aan tegen het nu bereikte akkoord. Verschillende verzekeraars lieten alvast weten te weinig inspraak gehad te hebben.

Doorstart

Als de schikking de nodige goedkeuring krijgt, dan rekenen de scouts erop om eind dit jaar een doorstart te maken. ‘BSA werkt eraan om de slachtoffers van het misbruik te compenseren, en tegelijk de missie van de scouts te kunnen verderzetten’, aldus de 111 jaar oude organisatie.