Deltavariant verontrust: Erika Vlieghe zet Portugal op lijn van India en Brazilië

Infectiologe Erika Vlieghe zet Portugal op dezelfde lijn als India, Zuid-Afrika en Brazilië: landen waar zorgwekkende varianten van het coronavirus heel dominant zijn én waar de epidemie aantrekt. Dat zei ze in ‘De ochtend’ op Radio 1. Of en hoe de politiek zal ingrijpen, is nog onduidelijk.

Erika Vlieghe, voorzitter van de corona-adviesgroep Gems, is bezorgd. Reizen is een ‘belangrijke risicofactor’, zegt ze. ‘Alles hangt af van hoe je op reis gaat en wat je daar doet. Met twee in een mobilhome in Bretagne verblijven is iets anders dan elke avond uitgaan in een zuidelijke badplaats.’

Moeten er strengere regels komen voor Portugal? ‘Er is een lijst landen waar zorgwekkende varianten, zoals de deltavariant, heel dominant voorkomen en er een aantrekkende epidemie is. Dat zijn landen buiten Europa zoals India, Zuid-Afrika en Brazilië, maar Portugal beantwoordt ook aan de criteria’, aldus Vlieghe.

Probleemgebied Portugal

Het is niet duidelijk of er strengere (quarantaine)maatregelen komen voor reizen van en naar Portugal. De beslissing daarover moet worden afgeklopt op een digitaal Overlegcomité, maar wanneer dat zal plaatsvinden, staat nog niet vast. Een fysiek Overlegcomité is er vrijdag alvast niet, zegt de woordvoerder van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

In Portugal stijgt het aantal besmettingen met het coronavirus de afgelopen tijd weer sterk. Vooral de zorgwekkende deltavariant is er in opmars. De Portugese regering besliste daarom donderdag nog om een avondklok in te voeren in 45 Portugese steden en gemeenten. De vrees bestaat dat Belgische reizigers die naar het land reizen deze vakantie de variant meenemen naar België.

Geen steun van deelstaten voor Vandenbroucke

Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke had daarom een voorstel uitgewerkt om de reisregels voor Portugal aan te scherpen. Terugkerende reizigers zouden twee tests moeten afleggen: op dag één en dag zeven na terugkeer, zonder in tussentijd in quarantaine te gaan. Alleen wie volledig gevaccineerd is, zou die nieuwe regels kunnen ontlopen.

Overleg op interkabinettenniveau met de deelentiteiten leerde donderdag evenwel dat zij het daar niet mee eens zijn. Dat Portugal deel uitmaakt van de Europese Unie, zou gevoelig liggen. De regio’s zouden daarom afspraken liever Europees regelen. De situatie zit nu geblokkeerd en een nieuwe bijeenkomst van het Overlegcomité is blijkbaar van de baan.

Vandenbroucke krijgt wél steun van de experts van de adviesgroepen RAG en RMG: ook zij zijn er voorstander van de reisregels aan te scherpen. Ook de Hoge Gezondheidsraad zou pro zijn. ‘Ik heb het een beetje moeilijk te begrijpen waarom men het daar niet mee eens is’, verklaarde minister Vandenbroucke vrijdagmorgen aan VTM. ‘Ik denk eigenlijk: als we niet snel beslissen, is het straks zinloos.’