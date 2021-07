VS en coalitietroepen verlaten Afghaanse luchtmachtbasis Bagram

Na bijna twintig jaar daar aanwezig te zijn geweest hebben alle Amerikaanse soldaten en troepen van de coalitie de luchtmachtbasis Bagram in Afghanistan vaarwel gezegd. Dat heeft een leidinggevende van het Amerikaanse leger vrijdag bekendgemaakt.

Afghaanse veiligheidstroepen nemen de basis over, volgens Amerikaanse media. Maar het Afghaanse ministerie van Defensie heeft daarover nog niet gecommuniceerd en wanneer die overname gebeurt is onduidelijk

Als bevelhebber van de Amerikaanse en Navo-troepen in Afghanistan heeft generaal Austin Scott Miller alle mogelijkheden en bevoegdheden om de troepen te beschermen.

• Opinie: Geen nieuws van Afghanistan is slecht nieuws voor Afghanistan

De luchtmachtbasis Bagram was het grootste steunpunt van de coalitietroepen in Afghanistan en tegelijkertijd hoofdkwartier van het Amerikaanse leger in het land. De basis bevindt zich zowat veertig kilometer ten noorden van de hoofdstad Kaboel.

Op 29 april heeft de Navo bekendgemaakt een begin te maken met de terugtrekking van zijn troepen uit Afghanistan. De Amerikaanse president Joe Biden stelde 11 september als limiet voor de Amerikaanse terugtrekking, twintig jaar na de aanslagen in New York en Washington die tot de oorlog in Afghanistan hebben geleid.