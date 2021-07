Het was een ongewoon emotionele namiddag in het federaal parlement. Linda De Win, het boegbeeld van “Villa Politica”, stond voor een laatste keer de politici op te wachten om hen het vuur aan de schenen te leggen. Alleen kwamen ze deze keer niet met antwoorden, maar vooral met bloemen. Onder meer Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) nam uitgebreid de tijd om haar te bedanken voor de vele jaren politieke verslaggeving. Bij het afscheid had De Win, zeer uitzonderlijk, even moeite om de juiste woorden te vinden.