Russische vrachtruimteschip koppelt aan ruimtestation ISS

Een onbemand Russisch vrachtruimteschip heeft zich vrijdagmorgen vroeg succesvol aan het Internationaal Ruimtestation ISS gekoppeld, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau Nasa bekendgemaakt.

De Progress had zowat 2,7 ton aan goederen bij, waaronder brandstof, zuurstof, drinkwater, voedsel, allerhande uitrusting en materialen. Het vrachtschip moet in principe ongeveer vijf maanden aan het ruimtestation ISS blijven hangen.

Het vrachtruimteschip Progress MS-17 (Progress-78 volgens de Amerikaanse classificatie) koppelde vannacht om 02.59 uur Belgische tijd nog aan de Russische Pojsk-module op automatische piloot. Dit gebeurde toen beide ruimteschepen over het zuidoosten van de Stille Oceaan uit de kust van Chili vlogen.

De voorbije dagen was enige ongerustheid ontstaan omdat een Starlink-satelliet en een deel van een Falcon-9 draagraket van SpaceX donderdag in de buurt zouden komen van het vrachtruimteschip.

De ruimtereis van het vrachtschip begon dinsdag op Bajkonoer in Kazachstan. Daar werd het onbemande vrachtruimteschip met een Sojoez-draagraket gelanceerd.

Volgens het Russische persbureau Interfax heeft het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos bevestigd dat er iets aan de hand is met de Nauka-module, die na onnoemelijk veel uitstel op 15 juli had moeten vertrekken.

De Russische module, waaraan ook de Europese robotarm ERA hangt, is terug naar een test- en assemblage-unit van raketbouwer Energija ‘voor het wegwerken van een defect’. Welk defect het is, is niet duidelijk. Het was de bedoeling dat de Progress MS-17 zich in oktober zou losmaken en zich dan zou koppelen aan de Nauka.