Virgin-stichter Richard Branson wil op 11 juli de ruimte in, vóór Jeff Bezos

De Britse miljardair Richard Branson wil op 11 juli de ruimte in. Dat heeft ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic vrijdag meegedeeld. Indien de stichter van het Virgin-imperium die datum haalt, zou hij die andere miljardair, Amazon-baas Jeff Bezos, de loef afsteken. Bezos plant op 20 juli de ruimte in te gaan.

‘Er ontvouwt zich een opportuniteit voor een volgende testvlucht van SpaceShipTwo Unity op 11 juli, in afwachting van de weersomstandigheden en technische verificaties’, zo deelde Virgin Atlantic mee in een persbericht. Het bedrijf voegde toe dat er voor het eerst een livestream van de vlucht zal georganiseerd worden.

Sir Richard Branson zelf gaat mee aan boord. De Brit volgt dezelfde opleidingen en voorbereidingen als toekomstige particuliere astronauten. ‘Het bedrijf gaat gebruikmaken van zijn observaties over de opleiding en de ervaring in de ruimte om de reis voor toekomstige klanten te verbeteren’, luidt het in het persbericht.

Als Branson op 11 juli de ruimte ingaat, steekt hij Bezos de loef af. Het boegbeeld van Amazon kondigde aan dat hij op 20 juli de ruimte ingaat aan boord van een raket van zijn eigen ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Beide miljardairs hebben zich op de markt van de private ruimtereizen gestort en zijn verwikkeld in een hevige concurrentiestrijd.

Er is wel een verschil tussen de twee ruimtereizen. Virgin Galactic voert zijn reizen uit door zijn raketvliegtuig eerst gekoppeld aan een vliegtuig de lucht in te laten gaan. Na het loskoppelen gaat het ruimtevaartuig vervolgens naar de rand van de dampkring. Bezos’ Blue Origin maakt gebruik van een raket die vanaf een lanceerbasis in Texas naar een hoogte van ruim 100 kilometer gaat voordat het ruimtevaartuig terugkeert naar de aarde.

Na de testvlucht op 11 juli plant Virgin Galactic nog twee bijkomende tests. Volgend jaar wil het bedrijf met reguliere commerciële vluchten van start gaan.