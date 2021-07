Martinez: ‘Voor Hazard wordt het moeilijker dan voor De Bruyne’

Op zijn persconferentie gaf bondscoach Roberto Martinez nog geen uitsluitsel of Eden Hazard en Kevin De Bruyne zullen aantreden in de kwartfinale tegen Italië. Beiden trainden vandaag niet, maar komen wel in aanmerking voor de wedstrijd van morgen.

‘Zoals jullie weten hebben ze vanochtend niet getraind, maar dat zijn vierentwintig uur die positief zijn geweest voor hun herstel’, stak Martinez van wal. ‘We vechten tegen de tijd, we nemen de beslissing pas in de laatste minuut. Op dit moment kunnen we die beslissing niet nemen.’

Roberto Martinez ontkent dat hij spelletjes speelt om de Italianen niet wijzer te maken. ‘We proberen de spelers fit te krijgen, dat heeft niets met arrogantie te maken. Het wordt misschien moeilijk voor Eden om hem morgen al fit te krijgen. Met Kevin is het anders, hij heeft een ligamentprobleem.’