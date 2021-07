Rekenhof maakt ontnuchterende doorlichting van de VDAB

Een doorlichting van de VDAB verplicht de Vlaamse regering tot ingrijpen. Het uitbestedingsbeleid leest ondoorzichtig en is weinig efficiënt.

De Vlaamse Dienst voor Arbeids­bemiddeling (VDAB) is een mastodont. Met een budget van bijna een miljard euro zet ze meer dan 5.000 ambtenaren aan het werk. Vorig jaar bestelde het Vlaams Parlement een audit bij het Rekenhof. De vermoedens over een ineffi­ciënt uitbestedingsbeleid hielden aan. Het Rekenhof bevestigt dat. De samenwerking met derden – goed voor een derde van het werkingsbudget – verloopt op een ad-hocbasis zonder inzicht in de efficiëntie. Het belang van de samenwerking gaat bovendien soms voor op de juiste dienstverlening.

De VDAB is een essentiële schakel bij het opkrikken van de werkzaamheidsgraad naar 80 procent. Tegelijkertijd is er een krappe ­arbeidsmarkt. De mismatch tussen vraag en aanbod maakt het een uitdaging om bedrijven het ­gewenste personeel aan te bieden. Daarnaast speelt de organisatie een rol bij activering, als loopbaanregisseur en als databeheerder.

Waslijst aan pijnpunten

Het Rekenhof somt in haar rapport een waslijst aan pijnpunten op. De instelling begrijpt de samenwerking met externe partners, dat past in een internationale trend. Ook het regeerakkoord moedigt ­samenwerking aan om zo efficiënt mogelijk te opereren. Maar in de praktijk lopen talloze toepassingen mank. Het rapport schrijft dat zowel de organisatie en het beheer tekortschiet en dat ze de doelgroepen en klanten niet bereikt.

De competentieversterking, nodig om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, verloopt in de mist. De VDAB heeft geen zicht op de succesfactoren.

Op 15 juli organiseert het Vlaams Parlement een hoorzitting, op initiatief van de meerderheidspartijen die allen verveeld zitten met de ontnuchterende vaststellingen. Voor de Vlaamse minister van Werk, Hilde Crevits (CD&V), was het kritische rapport ‘een schok, omdat het niet de eerste keer was dat de alarmbellen afgingen’. Ze haastte zich om te zeggen dat het rapport niets zegt over ‘de dienstverlening of het werk van de vele VDAB-bemiddelaars’.

Op vraag van de minister werkte de VDAB, waarvan de leiding toegaf dat ze van de tekorten op de hoogte is, een actieplan uit om de interne organisatie op punt te zetten. Dat moet het uitbestedings­beleid en het databeheer professionaliseren, de regierol van de VDAB uitklaren en daarbij de noodzakelijke controle-instrumenten ­gebruiken. De organisatie kan bij haar verbeteringstraject ­rekenen op externe ondersteuning.