Bedrijfsleven herstelt, maar is nog niet genezen

Het bedrijfsleven is goed op weg om zich te herstellen van de coronapandemie, maar het presteert nog altijd 8 procent onder het niveau van vóór de ziekte toesloeg.

Het cijfer van 8 procent is een gemiddelde waarachter een grote variatie schuilgaat. Drie sectoren zijn er intussen weer helemaal ­bovenop: de financiële bedrijven, de machinebouwers en de metallurgie. Daar staat tegenover dat de reisbranche nog altijd maar op 18 procent van haar potentieel draait en de luchtvaartsector op 38 procent. De evenementensector en het personentransport over de weg draaien op halve kracht.

Dat blijkt uit de meest recente enquête van de Economic Risk Management Group (ERMG). Die brengt op regelmatige basis de gevolgen van de crisis in kaart.

Personeelstekorten

Voor het eerst in maanden werkt een meerderheid van de werk­nemers in de privésector weer voltijds op de werkplek, blijkt ook uit de enquête. Het gaat om 56 procent. Zo’n 22 procent werkt nog voltijds thuis, de rest wisselt af. Het aandeel tijdelijk werklozen is gedaald tot 2 procent.

Wel blijkt dat de personeels­tekorten toenemen. Vier op de vijf bedrijven hadden moeilijkheden om geschikt personeel te vinden. Er zijn onvoldoende kandidaten of ze hebben niet de gevraagde competenties. Opvallend is dat één op de tien Vlaamse bedrijven kandidaten ziet afhaken omdat ze de loonsvoorwaarden onvoldoende vinden. In Wallonië en Brussel ligt dat cijfer lager.

Ook de toeleveringsproblemen, die blijven aanhouden. Die worden veroorzaakt doordat de toeleveranciers in gebreke blijven of doordat het transport spaak loopt. De ­industrie, de landbouw en de groothandel zien hun bevoor­radingskosten oplopen. De eerste twee sectoren betalen nu 17 procent meer dan normaal om zich te bevoorraden. Er is geen sprake van een geografische verschuiving van de aanvoerketens, zo blijkt. De ­bedrijven bevoorraden zich nog altijd in dezelfde landen als ze altijd al deden.

Wel blijkt uit de enquête dat de digitale verkoopkanalen die tijdens de lockdown aangeboord zijn, niet verdwijnen. Toch houden de meeste detailhandelaars daarnaast vast aan hun eigen fysieke winkel.

De donderdag gepubliceerde gegevens zijn de laatste. Het samenwerkingsverband tussen de Nationale Bank en de werkgevers, die de ­enquête gemeenschappelijk organiseerden, wordt stopgezet omdat de economische situatie zich langzaam normaliseert.