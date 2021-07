Cavendish op 2 zeges van ritrecord: ‘Win ik nooit meer, dan is dat zo’

Mark Cavendish heeft donderdag zijn 32e ritzege in de Ronde van Frankrijk geboekt. Daarmee is de 36-jarige Brit van Deceuninck-Quick Step nog maar twee zeges verwijderd van het absolute Tourrecord van Eddy Merckx. ‘Zeg de naam niet’, grijnsde Cavendish de vraag weg.

Na zijn derde ritzege ooit in Châteauroux reageerde Cavendish al net iets minder overdonderd dan eergisteren in Fougères, toen hij voor het eerst sinds 2016 kon winnen in de Ronde van Frankrijk: ‘Yeah. Dit was leuk’, genoot hij nu. ‘Wauw. Ik ben zo blij. Je hebt de jongens gezien. Je zag hoe ze de hele dag op kop reden. En hoe de wereldkampioen zichzelf dan kapot reed voor mij. Dat is iets speciaals.’

‘Het lijkt wel alsof het hier altijd een andere aankomst is, niet? In 2008 ging het licht bergop, in 2011 was het nog een beetje bergop, maar minder lang. Man, ik kan niet geloven dat het al tien jaar geleden is dat ik hier won. Best speciaal. Het gebeurde vandaag ook op een beetje een gelijkaardige manier. We praatten over wat we zouden doen in de finale. Want er zijn hier zoveel sterke sprintploegen die voorin willen zitten. Dus is het hard om vooraan te blijven, je wordt altijd overspoeld. Zeker door bepaalde sprintersploegen, die een hele ploeg naar hier brachten voor een spurter, maar toch niet op kop gaan rijden.’

‘Franse ploegen panikeerden’

‘Toen die vlucht er was met Kasper (Asgreen, red.) en veel jongens van sprintersploegen, gingen Française des Jeux (Groupama-FDJ, red.) en Arkéa plots rijden. Franse ploegen, in Frankrijk, en ze panikeerden. Maar als er daarna weer iemand weg is, werken ze niet meer mee. En dus zitten ze met veel volk in de finale om te komen. Zoals steeds was het Alpecin dat met ons kwam werken, en ook zij kwamen op het eind met de sterkste trein. De wind kwam van rechts, en Michael (locomotief Morkov, red.) liet de linkerkant voor mij open om aan te gaan. Maar ik wou nog een splitseconde langer in het wiel blijven zitten, dus moest ik van trein wisselen en dan aangaan.’

Met nu 32 ritzeges op zijn palmares heeft Cavendish het record van 34 van Eddy Merckx steeds nadrukkelijker in zicht. ‘Zeg de naam niet. Zeg hem niet’, lachte de Brit de tanden bloot bij de vaste vraag waaraan hij een hekel heeft. ‘Opnieuw: ik won net een rit in de Tour. Het is alsof het mijn eerste was. Mensen werken daar hun hele leven voor. Ik ben heel blij. Als ik goed genoeg ben om nog 50 keer te winnen in de Tour, wordt dat nog 50 keer. En gebeurt het nooit meer, dan is dat maar zo.’