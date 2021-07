Elise Mertens wint ook in dubbelspel op Wimbledon: geplaatst voor tweede ronde

Elise Mertens en Hsieh Su-Wei hebben zich donderdag voor de tweede ronde van het dubbelspel geplaatst op Wimbledon.

Het Belgisch-Taiwanese duo, derde reekshoofd op het Londense gras, had 1 uur en 23 minuten nodig voor een 7-5, 6-2-zege tegen de Russische Vitalia Diatchenko en de Kazachse Galina Voskoboeva.

Om een plaats in de achtste finales treffen Mertens en Hsieh de Japanse Misaki Doi en de Zwitserse Viktorija Golubic of de Russische Ekaterina Alexandrova en de Chinese Wang Yafan.

Mertens won dit jaar al het Australian Open. Dat deed ze met de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Hsieh is titelverdedigster op Wimbledon. In 2019 won ze het grand slam aan de zijde van de Tsjechische Barbora Strycova. In 2013 triomfeerde ze al een eerste keer met de Chinese Peng Shuai.