Tiktok verwijdert meer dan 7 miljoen accounts van te jonge gebruikers

Tiktok is niet alleen populair bij tieners, maar ook bij kinderen. Officieel is de leeftijdsgrens echter 13 jaar. Daarom verwijderde het bedrijf dit jaar al meer dan 7 miljoen profielen. Dat staat te lezen in het eerste transparantierapport van het bedrijf.

De populaire app Tiktok was lange tijd een doorn in het oog van voormalig Amerikaans president Donald Trump. Italië nam maatregelen tegen de app na de dood van een tienjarige meisje als gevolg van een challenge. En dan zijn er nog talloze bezorgdheden over de privacy van minderjarigen en de commercialisering van hun gegevens. Nee, Tiktok heeft het afgelopen jaar geen glad PR-parcours gelopen. In een poging om de plooien glad te strijken, publiceert Bytedance, het bedrijf achter de app, een eerste transparantierapport. Het rapport bedraagt gegevens voor het eerste kwartaal van dit jaar.

Uit de gegevens blijkt dat dit jaar al meer dan 11 miljoen accounts werden verwijderd. Meer dan 71 miljoen valse accounts werden onderschept. Tiktok geeft ook mee dat 7,263,952 profielen werden verwijderd omdat de gebruikers jonger dan 13 jaar zijn. Het bedrijf wil daarmee de bezorgdheden over jonge gebruikers sussen. Tiktok is enorm geliefd bij jonge kinderen, maar officieel is er een leeftijdsgrens van 13 jaar. Eerder werden live-uitzendingen en chatfunctionaliteiten al beperkt voor gebruikers tot zestien jaar.

Verwijderd vanwege ‘gevaar voor minderjarigen’

Bijna 62 miljoen video’s werden verwijderd omdat ze niet voldeden aan de communityrichtlijnen of servicevoorwaarden die het platform stelt. Dat is minder dan 1 procent van het totaal aantal video’s. 82 procent van de verwijderde clips werden opgemerkt voordat ze aan gebruikers getoond werden, meldt het bedrijf nog in het persbericht.

Het merendeel van de video’s (36,8 procent) werd verwijderd omdat ze een ‘gevaar voor minderjarigen’ stelden. 21 procent toonden ‘illegale activiteiten of waar’ en 15,6 procent van de verwijderde clips toonden naakt of seksuele activiteiten. In 8 procent ging het om gewelddadige inhoud en in nog eens 8 procent om pesterijen of intimidatie.