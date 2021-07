Opnieuw raak: Mark Cavendish pakt tweede etappezege en wint hattrick in Châteauroux

Mark Cavendish heeft de zesde etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij was na een rit van 160 kilometer tussen Tours en Châteauroux in een massasprint sneller dan Jasper Philipsen en Nacer Bouhanni.

Hoe kwam de zege tot stand?

Na Fougères (Merlier) en Pontivy (Cavendish) was het op de 1600 meter lange en rechte Avenue de la Châtre in Châteauroux de derde massaspurt in zes dagen tijd. Dat het opnieuw op die manier uitdraaide, kwam door Alpecin-Fenix en Deceuninck – Quick-Step (lees: Tim Declercq). De twee Belgische ploegen hielden het aanvalsduo Van Avermaet-Kluge doorlopend in het vizier en speelden met de twee leiders om de echte finale tot minder dan drie kilometer te beperken.

Wie reed zich nog in de kijker?

Greg Van Avermaet die terecht de prijs van de strijdlust kreeg na een vlucht van 154 kilometer. De Oost-Vlaming hield een doorgedreven ‘trainingsrit’ met het oog op Tokio. De olympische kampioen van Rio 2016 zorgde ervoor dat we geen spurtersrit kregen zoals er dertien in een dozijn zijn. Alleen Roger Kluge (Lotto-Soudal) ging uiteindelijk mee op pad na veertig dolle kilometers vanaf de start. Het eerste uur haalde het duo een gemiddelde van 49,9 km per uur.

We kregen vanaf km 0 een boeiend tactisch steekspel te zien: Deceuninck – Quick-Step en Alpecin-Fenix gingen mee in de aanval, waardoor de Franse ploegen die op een sprint mikten, onmiddellijk aan het werk gezet werden. Eerst was er een vliegende start met een koppel van Lotto-Soudal (De Buyst, Van der Sande) en AG2R-Citroën (Naesen en Paret-Peintre), als opstap naar een groep van acht rouleurs: Thomas De Gendt, Greg Van Avermaet, Jonas Rickaert, Toms Skujins, Nils Politt, Georg Zimmermann, Sören Kragh Andersen en Kasper Asgreen. De Deen was de stoorzender, want als elfde in de stand (op 1’49” van leider Mathieu van der Poel) was hij een gevaar voor veel klassementsrenners.

Niet gezien tussen Tours en Châteauroux: Ide Schelling, sinds zaterdag de leider in het bergklassement. De Nederlandse debutant van Bora-hansgrohe bleef de derde opeenvolgende dag onder de radar. Ook al omdat er slechts één punt te verdienen viel en Van Avermaet op de Côte de Saint-Aignan de nul wegveegde in dat klassement.

Vrijdag richting Le Creusot is het wel andere koek. Dan liggen er op vijf toppen punten te verdienen. Met Le Signal d’Uchon krijgen we de eerste col van tweede categorie waar de eerste zelfs 5 punten krijgt. Dat is het aantal waarmee Schelling aan de zesde etappe begon. Deze moordende klim is bekend van Parijs-Nice, maar kwam nooit eerder in de Tour voor. Het was niet toevallig Raymond Poulidor die in 1966 daar als eerste boven kwam. Vooral het laatste gedeelte – 700 meter met een gemiddelde stijgingspercentage van 13,1 procent – kan erin hakken.

Wat deden de favorieten?

Hun wonden likken, letterlijk en figuurlijk. Elke dag dat Primoz Roglic en Geraint Thomas zonder problemen verder kunnen, is een helende dag.

Nadat Tadej Pogacar in de tijdrit de Tour morsdood had getrapt, zijn de tegenstanders voor de eindzege aan bezinning toe. De volgende drie dagen zijn er mogelijkheden zat om verschillende tactieken uit te proberen in de hoop de nieuwe Sloveense heerser te kietelen. Na de tijdrit van Laval kan hij met minimaal 1’21” voorsprong op zijn dichtste belager, Rigoberto Uran, wel tegen een stootje.

Onze landgenoot Tiesj Benoot zocht dan weer het eerste uur medische assistentie om zijn wonde aan de linkerelleboog te verzorgen, een souvenir van de val van maandag.

Verder nog iets dat je moet weten?

De rennersvakbond (CPA) diende een klacht in tegen de vrouw die met haar bord ‘Allez opi-omi’ het peloton een eerste keer in deze Tour massaal ten val bracht. Anderzijds trok organisator ASO zijn klacht in tegen die onvoorzichtige toeschouwer die zich zelf aanmeldde en nog in voorhechtenis zit.

Verder is er het gevecht om de tussenspurten. Donderdagmiddag in Luçay-le-Mâle zagen we al de eerste vreemde dingen: Morkov die de deur dicht deed voor Sagan en Bouhanni die Cavendish hinderde in een spurt om 15 punten die naar de Italiaanse kampioen Sonny Colbrelli gingen. Cavendish sprokkelde er 9 en Sagan amper 8. In die zin gaan de dagelijkse veldslagen om het groen van Parijs verder.

Uitslag:

1. Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step)

2. Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix)

3. Nacer Bouhanni (Team Arkéa - Samsic)

4. Arnaud Démare (Groupama - FDJ)

5. Peter Sagan (BORA - hansgrohe)

6. Cees Bol (Team DSM)

7. Tim Merlier (Alpecin - Fenix)

8. Wout van Aert (Jumbo - Visma)

9. Michael Matthews (Team BikeExchange)

10. Mads Pedersen (Trek - Segafredo)