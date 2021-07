Hoe we het milieu moeten schaden om het klimaat te redden

Om tegen 2050 een klimaatneutrale economie te hebben, moeten we nog meer dan één tandje bijsteken. Om de overgang te maken hebben we grondstoffen als kobalt en lithium nodig, die bijvoorbeeld in batterijen worden gebruikt.

Maar de mijnbouw die daarvoor nodig is, brengt een ander probleem met zich mee: de impact op het milieu. Hoe gaan we met die paradox om? En waar in Europa kunnen we nog aan mijnbouw doen?

