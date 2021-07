Podcasttips | Hoe verwerkt een kustdorp een moord en hoe onbaatzuchtig is altruïsme?

Elke week vist redacteur Max De Moor uit het onmetelijke podcastaanbod de verhalen of gesprekken op die je gehoord moet hebben. Ze verschijnen eerst in de nieuwsbrief en daarna als artikel.

Nog niet overtuigd? The New Yorker noemt het een meesterwerk. Foto: Audible

1. ‘West Cork’, meer sociologie dan criminologie

De true crime-reeks West Cork is misschien wel dé sleeper hit van dit jaar: sinds Audible de podcast in januari van achter de betaalmuur haalde, lijkt de hype alleen maar groter te worden. Zelf was ik er nog niet aan begonnen. Misdaadreeksen zijn minder mijn ding en met 14 afleveringen was de drempel simpelweg te hoog.

Maar, zo luidt de verdediging, de misdaad is bijzaak. West Corkgaat over het ontwrichtende effect van een onopgeloste moord op een Iers dorpje. 25 jaar na de moord op de Franse televieproducent Sophie Toscan du Plantier loopt iedereen in Schull nog altijd op eieren. Het rustige tempo versterkt de beklemmende sfeer en als luisteraar word je helemaal ondergedompeld in de gemeenschap. ‘Ken je de film Deliverance?’, zegt een van de geïnterviewden in de eerste aflevering over Schull, ‘Dan weet je genoeg.’ Kijk, zo wek je dus mijn interesse.

De podcast is spannender dan de reekscover. Beloofd! Foto: NPO

2. Als je moeder voor iedereen de deur openzet

De Nederlandse Maartje Epema vangt al vijf jaar vluchtelingen op in haar boerderij in Gelderland. Hoe onbaatzuchtig is haar altruïsme wanneer haar echtgenoot en drie kinderen eronder komen te lijden? Mirjam van Biemen volgde het gezin een jaar lang met haar microfoon. De documentaire van 50 minuten zit hen erg dicht op de huid. Een fascinerend portret van een bijzonder gezin.

In volle vlucht was de Nederlandse inzending voor de prestigieuze Prix Italia-mediaprijs. De jury bekroonde uiteindelijk The skull, a tale with no ending(originele titel: Ein Totenschädel und kein Ende) tot beste radiodocumentaire. Die onderzoekt het koloniale verleden van Duitsland in Namibië aan de hand van een geërfde schedelcollectie. Ongetwijfeld boeiend, maar alleen als je het Duits voldoende machtig bent.

Uit de Belgen op de shortlist (allemaal Franstalig) springt vooral Diasporama in het oog. De reeks werd opgepikt door RTBF en wordt gehost door Selemani Djemba. De twintiger noemt zichzelf 100 procent Congolees en 100 procent Luiks. Met andere jongeren uit de Congolese diaspora onderzoekt ze in 10 korte afleveringen de erfenis van hun roots.

Aria Code legt het psychologisch vernuft in de opera bloot. Foto: WNYC

3. ‘Aria Code’ is zelfs boeiend als je niet van opera houdt

Vorige week deed ik nog een warme oproep voor podcasttips. Lezer-luisteraar Caroline gaf er meteen zes. Een 10/10 voor inzet! En ook haar aanraders zijn uitstekend. Zo breekt Aria Codede operawereld open voor iedereen die het maar horen wil. ‘Ik studeer zelf klassieke zang aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel, maar deze podcast laat je op een toegankelijke manier kennismaken met de meest bijzondere aria’s uit de geschiedenis’, zegt ze. De bewuste aria’s worden op het einde ook opgevoerd door de Metropolitan Opera.

Ik nam de proef op de som. Ik ben geen operaluisteraar en ken nauwelijks iets van klassieke muziek en toch luisterde ik 40 minuten geboeid naar deze podcast. Dat komt doordat host Rhiannon Giddens met haar gasten -zangers en kenners- vooral inzoomt op de verhalen achter de aria’s. In elke grote opera schuilt namelijk een nog groter psychologisch vernuft. ‘Daarom worden parallellen getrokken met echte gebeurtenissen die de thema’s uit de aria illustreren’, legt Caroline uit.

Zelf genoot ze erg van de aflevering over Figaro’s bruiloft van Mozart. Wanneer de graaf Almaviva ontdekt dat zijn hofhouding tegen hem samenspant, haalt hij uit in een wervelende aria. De makers herkennen er de woedeuitbarsting van Brett Kavanaugh in, de opperrechter die beschuldigd werd van verkrachting. Al primeert voor Caroline de muziek: ‘Zanger Gerald Finley legt heel helder uit hoe de muziek volgt op de emoties van de graaf. Fantastisch!’

Die Rhiannon Giddens is overigens een naam om te onthouden. De klassiek geschoolde zangeres werd in onze krant de ‘Beyoncé van de banjo’ genoemd.

