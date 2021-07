De Croo: ‘Geen sprake van collectieve regularisatie sans-papiers’

Premier Alexander De Croo (Open VLD) steunt in de Kamer het standpunt van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mehdi (CD&V) over de mensen zonder papieren die in hongerstaking zijn gegaan.

Er kan geen sprake zijn van een collectieve regularisatie van mensen zonder papieren, zo antwoordde de premier op vragen over de sans-papiers die in hongerstaking zijn gegaan.

De Croo noemt de werkwijze van de regering ‘een aanpak van het verstand en een aanpak van het hart’ waarbij dossiers individueel worden behandeld. Dat is volgens hem immers de enige manier om naar de kwetsbaarheid van mensen te kunnen kijken. ‘Zoiets kan je niet in criteria in een wet gieten.’

Eind mei startte een groep van zowat 430 sans-papiers die al langer de Brusselse Begijnhofkerk en lokalen van de VUB en ULB bezetten een hongerstaking. Die actie duurt intussen goed vijf weken.

Maandag al bevestigde een arts die hun gezondheidstoestand opvolgt dat ze verzwakken. De groep sans-papiers eist een collectieve regularisatie, maar dat kan niet volgens De Croo.

Vanaf dag een liet ook staatssecretaris voor Asiel Sammy Mahdi (CD&V) weinig marge. Hij praat met de initiatiefnemers, kijkt wat er gedaan kan worden, maar hij houdt zich vooral aan het regeer­akkoord. Daarin is geen sprake van een collectieve regularisatie.