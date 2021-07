170 studenten verlaten hotelquarantaine op Mallorca

Meer dan 170 Spaanse scholieren hebben na tussenkomst van een rechter het hotel op Mallorca verlaten waar ze in quarantaine zaten. 77 andere studenten die een positieve coronatest aflegden, moeten wel nog blijven.

Het grootste deel van de studenten die op Mallorca door de politie in quarantaine werden gezet in het viersterrenhotel Palma Bellver, hebben een ferry genomen richting vasteland. Een rechter had woensdag geoordeeld dat de jongeren die negatief testten, naar huis mochten. 77 studenten die een positieve coronatest aflegden, blijven wel onder politiebewaking in het hotel.

De studenten werden in quarantaine geplaatst nadat de plaatselijke autoriteiten een reggaeton-concert op 15 juni hadden geïdentificeerd als de bron van een grote corona-uitbraak in Palma de Mallorca. De jongeren hadden vanop hun balkon geprotesteerd tegen de verplichte isolatie.

Door de corona-uitbraak die gelinkt wordt aan feesttrips van studenten naar Mallorca zitten bijna 6.000 mensen over heel Spanje in quarantaine. Dat verklaarde de Spaanse minister van Volksgezondheid Carolina Darias. Bijna 2.000 onder hen testten positief.