CureVac suggereert EU aangekochte dosissen te verdelen aan ontwikkelingslanden

Tijdens een persconferentie deelde vaccinproducent CureVac mee dat het met zijn enige klant, de Europese Unie (EU), overlegt over waar ter wereld die het CureVac-vaccin het beste kan inzetten, na goedkeuring door het Europese geneesmiddelenagentschap EMA.

Het Duitse CureVac bevestigde vanmorgen vroeg haar teleurstellende voorlopige testresultaten: het vaccin biedt een bescherming van slechts 48 procent tegen alle vormen van covid-19, ongeacht de leeftijd van de testpersonen. Midden juni stelde het bedrijf al de eerste resultaten voor van een grootschalige klinische studie, waaruit bleek dat het vaccin 47 procent werkzaam was. Die tussentijdse resultaten hadden voor een instorting van de beurskoers van CureVac geleid.

Het bedrijf onderstreepte echter dat het voor volwassenen jonger dan 60 wel de grens van 50 procent bescherming haalt: van 53 procent tegen alle vormen en 77 procent tegen matige tot ernstige symptomen tot zelfs volledige bescherming tegen ziekenhuisopname en overlijden.

‘Brede wereldbevolking vaccineren’

Daarmee kan het zich nog steeds niet meten met die andere mRNA-vaccins. De vaccins van Pfizer als Moderna halen met dezelfde techniek meer dan 90 procent. Maar CureVac grijpt die minder slechte resultaten bij jongere mensen nu aan om de Europese Unie ervan te overtuigen dat het vaccin zeker nuttig kan zijn in lage-inkomenslanden, waar de bevolking gemiddeld veel meer jongeren telt.

‘Dat is een brede aanpak om de wereldbevolking te vaccineren’, zei de ceo van CureVac, Franz-Werner Haas, tijdens een persconferentie die deze voormiddag begon.

Minimum van 50 procent nodig

‘We hebben een leveringsverplichting jegens de EU en we zijn aan het bespreken waar die vaccins het beste zouden worden ingezet, na goedkeuring door het EMA’, zei Haas nog. Het bedrijf gaat dus door met de goedkeuringsprocedure bij het EMA. Daar bestond twijfel over, omdat er een ondergrens van 50 procent bescherming geldt. ‘De data voor zestigplussers waren in de studie onvoldoende om de werkzaamheid te kunnen bepalen’, aldus woordvoerster Sarah Fakih. Het bedrijf lijkt dus te hopen dat het EMA zich niet op die 48 procent zal vastpinnen.

Voorafbetaling op de helling

De lidstaten van de EU hebben een reden om zich te laten overtuigen. Ze verliezen mogelijk hun voorafbetaling van 2,25 euro per dosis aan het bedrijf.

De Europese Commissie had in november met CureVac een deal bereikt voor de aankoop van 225 miljoen dosissen van het vaccin, met een optie op nog eens 180 miljoen dosissen. België heeft ingetekend op 2,9 miljoen dosissen. Dat was minder dan de 5,8 miljoen dosissen waar ons land volgens het Europese contract recht op had, maar meer dan het expertenadvies er maar 1 of 2 miljoen van te bestellen, met het oog op de voorafbetaling.