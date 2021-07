Directeur van Trump Organization meldt zich bij aanklager in New York

Financieel directeur Allen Weisselberg van The Trump Organization heeft zich donderdag gemeld bij het kantoor van het Openbaar Ministerie in New York. Hij en The Trump Organization zijn aangeklaagd en moeten donderdag voor de rechter verschijnen, aldus The New York Times.

Het gonsde al enkele dagen van de geruchten dat The Trump Organization vervolgd wordt voor het ontduiken van belastingen. Trump heeft altijd ontkend dat binnen zijn vastgoedbedrijf financiële malversaties plaatsvinden en noemde het onderzoek politiek gemotiveerd. Voor zover bekend wordt de voormalige president zelf niet vervolgd.

Hoewel er al verschillende onderzoeken naar Trump liepen, is dit de eerste keer dat zijn bedrijf in het vizier komt. De aanklachten zijn het resultaat van een onderzoek dat drie jaar geleden begon naar mogelijke misdrijven binnen The Trump Organization. De aanklagers namen daarbij de aangifte van Allen Weisselberg onder de loep, samen met de voordelen die hij en zijn familie kregen als werknemers van Donald Trump.

Gratis appartementen

De financieel directeur moet zich nu verantwoorden voor de rechter. Weisselberg meldde zich donderdagochtend (lokale tijd) samen met zijn advocaat Mary Mulligan aan de rechtbank, aldus de Amerikaanse media. De precieze aanklacht zou later vandaag bekendgemaakt worden.

Volgens The Times kregen hij en zijn familie van Donald Trump verschillende extralegale voordelen, waarop geen belastingen werden betaald. Het gaat dan om gratis appartementen, wagens en, in het geval van een kleinkind, collegegeld voor een privéschool. De aanklagers kregen inzage in die documenten via de ex-schoondochter van Weisselberg, schrijft CNN.