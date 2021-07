Gillé en Vliegen moeten meteen inpakken in het dubbelspel op Wimbledon

Wimbledon zit er al na de eerste ronde op voor dubbelspelers Sander Gillé en Joran Vliegen. Het Limburgse duo verloor van de Oostenrijks-Pakistaanse tandem Oliver Marach/Aisam Ul Haq Qureshi.

Gillé en Vliegen waren het dertiende reekshoofd op Wimbledon. Maar na 1 uur en 26 minuten zit het dubbeltoernooi van het Limburgse duo er al op. Ze verloren in twee sets, 6-4 en 6-4 van Oliver Marach en Aisam Ul Haq Qureshi.

Later donderdag komen in het dubbelspel bij de vrouwen ook Elise Mertens, aan de zijde van de Taiwanese Su-Wei Hsieh, en het Belgische duo Greet Minnen/Alison Van Uytvanck nog in actie. Mertens en Hsieh treffen de Russische Vitalia Diatchenko en de Kazachse Galina Voskoboeva. Minnen en Van Uytvanck ontmoeten het Amerikaanse paar Emina Bektas/Quinn Gleason.

Joran Vliegen en Sander Gillé werken op Wimbledon ook het gemengd dubbel af. Vliegen doet dat aan de zijde van de Australische Storm Sanders, Gillé met de Amerikaanse Hayley Carter.