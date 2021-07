Messi is een vrije vlo: Waar nestelt hij zich?

Voor de eerste keer in zijn carrière is Lionel Messi een vrije speler. Het contract van de Argentijnse superster bij FC Barcelona verviel om middernacht. Verlaat Messi Catalonië of blijft hij z’n club toch trouw? En vooral: kan Barcelona de financiële inspanningen leveren die daarvoor nodig zijn?

De Catalaanse topclub onderhandelt al weken over een contractverlenging voor twee jaar, maar een handtekening van de 34-jarige Messi is er nog niet. Veel heeft te maken met de Financial Fair Play-regels van de Spaanse competitie. Volgens Barcelona-voorzitter Joan Laporta zijn het net die regels die een nieuw contract voor Messi voorlopig tegenhouden.

De voorzitter van La Liga, Javier Tebas, waarschuwde Barça al dat het op andere vlakken zal moeten inleveren als het Messi een nieuw contract wil geven om in orde te zijn met de Financial Fair Play. Bij de Spaanse krant Mundo Deportivo zei Tebas dat van de 700 miljoen euro schulden die de Spaanse clubs het afgelopen seizoen gemaakt hebben, maar liefst de helft op de rekening van de Blaugrana komt. ‘FC Barcelona heeft de salarisgrens overschreden. Ik hoop voor hen dat Messi kan blijven, maar dan moeten er toch op andere gebieden toegevingen gedaan worden. Ze moeten een belangrijke inspanning leveren. Voor Messi gaan we de normen niet veranderen’, aldus Tebas. Om Messi te kunnen behouden, moeten dus andere spelers met een groot salaris vertrekken.

Messi blijft ondertussen scoren

Barça-voorzitter Laporta blijft wel verkondigen dat alles in kannen en kruiken komt. Veel andere opties heeft ie dan ook niet. In maart werd hij herkozen als voorzitter van de club, met als belangrijkste verkiezingsbelofte: een nieuw contract voor La Pulga (De Vlo), zoals de bijnaam van Messi luidt. Op de Spaanse radiozender El Transistor sprak Laporta donderdagochtend over de situatie: ‘Wij willen dat Messi bij ons blijft, en Messi wil bij ons blijven. Alles komt goed. Maar we zitten nog wel met de Fair Play-regels die we moeten volgen. We zoeken nu naar de beste oplossing voor beide partijen.’

En Messi zelf? Die bevindt zich momenteel op de Copa América en lijkt zich van de hele transfersoap weinig aan te trekken. In vier wedstrijden maakte hij er al drie goals en gaf hij twee assists. Verklaringen over zijn toekomst, al dan niet bij Barcelona, geeft hij niet.

Messi kwam in september 2000 aan op La Masia, het gerenommeerde opleidingscentrum van Barcelona. Hij was toen 13 jaar. De topschutter aller tijden van Barcelona speelt dus al z’n hele carrière bij de club. Of we de Argentijnse spits ooit nog in een ander shirt zullen zien, is verre van zeker. Hij mag wel al sinds januari met andere clubs praten. Onder meer het Manchester City van ex-Barça-trainer Pep Guardiola en ook Paris Saint-Germain zouden al gelonkt hebben naar de diensten van de zesvoudige winnaar van de Gouden Bal.

‘Slechtste ploeg ter wereld’ wil Messi

We zien het niet gebeuren, maar moest Messi nergens meer terechtkunnen, dan is er nog altijd het Braziliaanse Ibis Sport Club. Ze noemen zichzelf de slechtste ploeg ter wereld en staan ook in het Guinness Book of World Records als voetbalclub die voor de langste periode niet kon winnen – maar liefst drie jaar en 11 maanden bleven ze zonder overwinning. Op Twitter laat de Braziliaanse club weten dat Messi altijd mag aankloppen. Het enige wat hij daarvoor moet doen: Pelé aanduiden als een betere voetballer dan Maradona … We betwijfelen of Messi op dat aanbod zal ingaan.