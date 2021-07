Warmste plek van Canada staat in brand

In Lytton werden dagenlang de warmste temperaturen in Canada gemeten. De bewoners worden nu geëvacueerd omdat er branden zijn ontstaan in de omgeving.

‘De lucht is er als vuur’, zei een bezoeker in het Canadese Lytton nog over de extreme hitte. In het dorp in British Columbia werden met 49,6 graden de hoogste temperaturen ooit gemeten in het land. Daarom werd al snel gevreesd voor bosbranden. Woensdagnacht zagen de bewoners hun vrees waarheid worden: verschillende plekken hadden vuur gevat. Dat meldt de Canadese openbare omroep CBC.

De burgemeester, Jan Polderman, is overgegaan tot evacuaties. 250 bewoners verlieten hun huis. Volgens de burgemeester had het vuur zich op een kwartier tijd verspreid. De omliggende brandweerdiensten zijn uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen. Een woordvoerder van de regio zegt ook contact te zoeken met de omliggende ‘first nations’-gemeenschappen om over te gaan tot evacuaties. De Eerste Naties zijn inheemse volkeren in Canada die niet tot de Inuït of Métis behoren.

Aan de Canadese radio zei een bewoner van Lytton dat het hele dorp ‘is weggevaagd’.

Ook zonder vuur eist de hitte dodelijke slachtoffers. In British Columbia vielen op vijf dagen 486 doden. Ter vergelijking: normaal vallen er gemiddeld 165 doden in die periode.