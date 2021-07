Mbappé volgend jaar transfervrij? Spits wil contract voorlopig niet verlengen bij PSG

Kylian Mbappé wil zijn contract bij Paris Saint-Germain, dat nog één jaar doorloopt, voorlopig niet verlengen. Volgens de Franse sportkrant L’Equipe heeft de 22-jarige aanvaller die mededeling gedaan aan de directie van de club.

Mbappé speelt sinds 2017 voor PSG. De topclub uit Parijs nam de aanvaller in eerste instantie op huurbasis over van AS Monaco en betaalde een jaar later een bedrag dat via bonussen kon oplopen tot 180 miljoen euro. Mbappé heeft al vier landstitels op zijn naam staan; in 2017 met Monaco en daarna drie jaar op rij met PSG. Afgelopen seizoen moest de Parijse grootmacht de titel aan Lille laten. Mbappé werd wel voor de derde keer topscorer van de Ligue 1.

De Fransman miste maandag in de achtste finales van het EK tegen Zwitserland de beslissende strafschop, waardoor de wereldkampioen van 2018 werd uitgeschakeld. Mbappé heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit voor Real Madrid wil voetballen. De aanvaller kan PSG volgend jaar transfervrij verlaten als hij niet bijtekent in Parijs.