Toeschouwster met bord die Tourpeloton deed vallen nog steeds in hechtenis: ‘Een voorbeeld stellen’

De Franse toeschouwster die vorige zaterdag tijdens de eerste rit van de Ronde van Frankrijk een massale val veroorzaakte in het peloton zat donderdagmorgen nog steeds in hechtenis. Dat verklaarde kolonel Nicolas Duvinage, de commandant van de politie van Finistère. Er vond ook een huiszoeking plaats op haar woonplaats.

De vrouw, een dertigjarige Française, meldde zich woensdagmiddag, tussen 13 en 14 uur bij het politiekantoor van Landerneau. Volgens de Franse krant Le Parisien wilde de politie eerst te weten komen of het daadwerkelijk over de gezochte vrouw ging, en niet over een ‘fantast’. ’s Avonds werd ze dan ondervraagd, maar niet vooraleer ze van haar recht gebruikmaakte om eerst nog een dokter te zien. Donderdagmorgen zat ze nog steeds in hechtenis. Ze mag maximaal 24 uur worden vastgehouden.

De politie van Landerneau laat weten dat de vrouw ‘bevestigd heeft dat het haar intentie was om een boodschap via televisie door te geven aan haar naasten’. Ze droeg tijdens de rit een kartonnen bord, waarop stond geschreven ‘Allez Opi Omi’. De Duitser Tony Martin (Jumbo-Visma) reed als eerste op haar in en in zijn zog vielen nog zo’n vijftig renners.

Foto: rr

Furieuze agenten

Volgens Le Parisien krijgt de vrouw alleen een geldboete, maar wordt haar hechtenis verlengd om een voorbeeld te stellen: ‘Dit moet aantonen dat wie naar de Tour komt kijken om, bij de passage van de renners, op televisie te komen, een groot risico loopt als ze de wedstrijd hinderen’, legt een politieagent uit. De agent geeft daarbij nog een voorbeeld: ‘Vermomde dwazen die naast de renners lopen, zullen zo niet meer kunnen zeggen dat ze niet gewaarschuwd zijn. Ik kan u verzekeren dat de politieagenten furieus zijn over dit verhaal. Er zal geen tolerantie zijn, en deze toeschouwster zal als voorbeeld dienen.’

Na de massale val zaterdag, op 45 km van de aankomst in de eerste rit van de Tour de France, waarbij verschillende renners zware blessures opliepen, startte de officier van justitie van Brest een onderzoek naar ‘het onvrijwillig veroorzaken van blessures van niet meer dan drie maanden door opzettelijke schending van de veiligheids- of voorzichtigheidsplicht’. Het onderzoek wordt gevoerd door de politie van Landerneau.

Ook de internationale wielervakbond (CPA) heeft intussen bij de politie aangifte gedaan tegen de vrouw. ‘De CPA en de renners hopen dat toeschouwers hierdoor worden aangemoedigd om eens goed bij zichzelf te rade gaan en de renners te respecteren’, zei vicevoorzitter Pascal Chanteur in een reactie.