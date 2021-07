Gewichtheffers van eiland Samoa mogen niet naar Olympische Spelen uit vrees voor corona

Er zullen op de Olympische Spelen in Tokio geen gewichtheffers aantreden namens Samoa. De eilandstaat in de Stille Oceaan houdt de drie gekwalificeerde atleten thuis uit vrees voor het coronavirus.

De gewichtheffers, die allen in Samoa verblijven, krijgen van hun lokale regering geen toestemming om naar Japan af te reizen vanwege de noodtoestand die in het land van de rijzende zon van kracht is. ‘Wij begrijpen de logica achter deze beslissing van de overheid, vooral de nood om Samoa te beschermen tegen het virus, zeker nu een nieuwe mutatie zich verspreidt over de wereld’, zegt voorzitter Patrick Fepulea van het nationaal olympisch comité.

Samoa zal in Tokio wel nog worden vertegenwoordigd door acht sporters die niet op het eiland wonen. Het gaat om twee boksers die in Australië verblijven, vier zeilers en kanoërs in Nieuw-Zeeland, een atleet in de Verenigde Staten en een judoka die al in Japan is.

‘Wanneer de Spelen voorbij zijn, zullen zij terugkeren naar hun overzeese verblijfplaats. Ze zullen niet naar Samoa komen’, verzekert Fepulea.

In Samoa wonen zo’n 200.000 mensen. Sinds het begin van de coronapandemie werden er volgens de meest recente balans amper drie positieve gevallen genoteerd en geen enkel overlijden.

