Pukkelpop lost eerste namen: Editors, Liam Gallagher, dEUS, Netsky en meer

Zoals beloofd lost Pukkelpop vandaag een hele rist namen voor de geplande editie van 19 tot en met 22 augustus. Met acts als Future, Editors, Liam Gallagher, Caribou en Anne-Marie kleurt die aardig internationaal. Grote Belgische namen als dEUS, Netsky, 2manydj’s en Whispering Sons ontbreken uiteraard ook niet.

Dat we geen grote Amerikaanse artiesten moesten verwachten werd al eerder duidelijk gemaakt door organisator Chokri Mahassine. De onzekerheid om af te zakken naar Europa voor grote tournees met gegarandeerde optredens in verschillende landen is nog veel te groot. Rapper Future en dj Marshmello wagen toch de sprong.

Uit Groot-Brittannië komen acts als Editors, Liam Gallagher, Sam Fender, Anne-Marie en Idles. De grote Belgische namen zijn ook van de partij op de eerste editie sinds de coronacrisis: verwacht je onder anderen aan Balthazar, Netsky, Zwangere Guy, 2manydj’s, Charlotte De Witte, dEUS en Whispering Sons.

Gedanst zal er zeker worden: met onder anderen Boys Noize, Helena Hauff,Jamie XX, Kölsch, Nina Kraviz, Caribou, Peggy Gou en Underworld heeft Pukkelpop een fraaie elektronische affiche. De Nigeriaanse superster Burna Boy tekent ook present, net als grime-artiesten Skepta en Slowthai.

Gehypete bands van over de plas als Dry Cleaning, Inhaler, Squid, Working Men’s Club, Beabadoobee en Arlo Parks die hun debuutalbum uitbrachten tijdens de coronacrisis, kunnen eindelijk bewijzen wat ze waard zijn op een podium. De afstandsregels zullen we definitief zien sneuvelen in moshpits bij Shame en Viagra Boys. Andere opvallende namen voor indieliefhebbers zijn Lianne La Havas, Little Dragon, Shame, en Kelly Lee Owens.

Vanuit Nederland komen onder anderen Joost,Froukje, Altin Gün en Eefje de Visser.

Alle namen vindt u op de website van Pukkelpop.

85 procent tickets verkocht

De tickets voor het nog enige geplande grote festival in België in dit bizarre coronajaar, gingen dit jaar uitzonderlijk in verkoop zonder dat ook maar één artiest was aangekondigd. Dat hield fans niet tegen. De festivalhonger is duidelijk groot. Op dag één ging 70 procent van de combi’s de deur uit. Ondertussen, zo melden ze bij Pukkelpop, staat de teller op 85 procent. Pukkelpop kondigde al aan niet met mondmaskers en afstandsregels te willen werken, maar in het begeleidende persbericht verzekert de organisatie dat het een editie van ‘safety first’ wordt, met ‘modaliteiten en protocollen’. Er worden 66.000 festivalgangers verwacht.

Pukkelpop vindt plaats van 19 tot en met 22 augustus. Een dagticket kost 105 euro, een combiticket 215 euro.