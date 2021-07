Achttien doden geborgen na instorting appartementsgebouw in Miami

Tussen de overblijfselen van het ingestorte flatgebouw in Miami zijn woensdag zes lichamen gevonden. Dat brengt het totale aantal bevestigde dodelijke slachtoffers op achttien, net geen week na de instorting. Reddingswerkers zoeken verder naar 145 vermisten.

Sinds de dag van de instorting - 24 juni - zijn geen overlevenden meer gevonden tussen het puin van het appartementsgebouw in het kuststadje Surfside in Florida. De burgemeester, Charles Burkett, gaf in een interview aan dat reddingswerkers hun zoekacties voortzetten, ‘om niemand achter te laten’.

‘We zijn nog niet tot op de bodem geraakt. We gaan niet raden. We gaan geen beslissingen maken die het verschil kunnen maken tussen leven en dood door gewoonweg te stoppen met zoeken. Er zouden nog mensen in leven kunnen zijn’, klonk het vastbesloten.

Ongeveer 200 specialisten werken in shifts van 12 uur, de klok rond. Twee teams van honden helpen met de zoektocht: één team is getraind om overlevenden te vinden, het andere om overledenen te lokaliseren.