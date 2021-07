Licentiecommissie legt Standard tijdelijk transferverbod op

Standard mag voorlopig geen nieuwe spelers aantrekken. De Licentiecommissie legde de Luikse club een transferverbod op na de laatste tussentijdse evaluatie. De Rouches moeten op korte termijn de rekeningen aanzuiveren. De verkoop van bijvoorbeeld Zinho Vanheusden moet daarbij helpen.

De financiële zorgen van Standard zijn al langer bekend. De Luikse club kreeg dit jaar - in tegenstelling tot vorig jaar – wél in eerste zit een proflicentie, maar het moest daarbij wel aan bijkomende voorwaarden kunnen voldoen. De Licentiecommissie oordeelde dat een aantal elementen dusdanig afwijken, dat er een sanctie in de vorm van een tijdelijk transferverbod werd opgelegd. De club mag voorlopig geen nieuwe spelers kopen of huren. Als er nieuw geld binnenkomt, kan de ban worden opgeheven.

Standard had zichzelf al voorgenomen om geen nieuwe spelers te halen vooraleer er werd verkocht. De ontwikkelingen rond Michel-Ange Balikwisha, die zijn contract eenzijdig opzegde om naar Antwerp te trekken, maakt de situatie er niet makkelijker op. De Rouches gaan er nog steeds vanuit dat Zinho Vanheusden vandaag terug wordt gekocht door Inter Milaan, zoals afgesproken twee jaar geleden afgesproken in een herenakkoord met de Italiaanse topclub. Maar het blijft wachten op nieuws uit Milaan.

Intussen werkt de club aan de verhuur van Felipe Avenatti (Union) en geniet Nicolas Gavory belangstelling van het Griekse Olympiakos. Meerdere spelers staan op de transferlijst. Een daarvan is Selim Amallah, die 8 miljoen euro moet opbrengen.