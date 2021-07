Groen licht voor ‘vaccintransfers’ naar Vlaanderen

Er komen dan toch transfers van coronavaccins tussen de regio’s in ons land. De gezondheidsministers hebben gisteren het licht op groen gezet voor een ‘federale solidariteitsstock’. Vooral voor Vlaanderen is dat goed nieuws: door onze hoge vaccinatiegraad zullen we volgende week al méér vaccins krijgen dan Brussel en Wallonië.